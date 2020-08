Das Real Madrid-Fußballcamp gastierte Anfang August wieder in Rotenturm.

ROTENTURM. Zum mittlerweile dritten Mal fand in Rotenturm - diesmal vom 3. bis 7. August - ein Real Madrid-Trainingscamp für Nachwuchsfußballer statt. „Bereits zum 3. Mal konnten wir die Fußballschule der Königlichen nach Rotenturm holen, worauf wir stolz sind. Die Kids mussten lange Zeit auf den Fussball verzichten und das hat man bei den Einheiten auch gesehen. Sie waren mit großem Eifer dabei“, so Gerhard Kasper vom ASKÖ Korkisch Rotenturm.

Insgesamt 24 Nachwuchskicker nahmen am Camp teil, bei dem neben Technik, Spiel und Spaß auch Disziplin sowie Fair Play, Respekt und Teamgeist eine große Rolle spielten. So wurde mit Samuel Novosel auch der "beste Teamplayer" ausgezeichnet. Mia Wehofer darf als beste Spielerin des Camps an der nächsten Runde in München teilnehmen.