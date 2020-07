OBERWART (ps). "Nur wenige Vereine können eine so große Erfolgsbilanz aufweisen wie der UTTC Oberwart", so streute Johann Donhauser, Vizepräsident der Sport Union, dem Gründungsobmann Franz Felber bei der 30-Jahr-Feier Rosen. Die 30-jährige Vereinsgeschichte des UTTC Oberwart ist nicht nur mit der Tischtennis-Familie Felber eng verbunden, sie zeigt auch eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die mit dem Sieg im Europacup 2018 seinen absoluten Höhepunkt fand. "Ihr seid in ganz Europa Werbeträger für die Stadt Oberwart", so Bgm. LA Georg Rosner. Dabei sprach er vor allem die tausenden Auto-Kilometer an, die Franz Felber mit seinen Fans und Sportlern zu den Europacup-Spielen von Polen bis Frankreich zurücklegte und dabei als Werbeträger erfolgreich auftrat. Zur 30-Jahr-Feier gratulierten neben Bgm. Rosner auch Sponsoren, Unterstützer, Funktionäre, Mitglieder und Fans im Irish Pub Tamdhu.

Erfolgsgeschichte

Zu den Klängen von Andreas Gabalier's Hit "Es ist verdammt lang her", reflektierte Franz Felber, mehrfach ausgezeichneter Obmann und jetziges Bundesliga-Ausschuss-Mitglied, die einzigartige 30-jährige Erfolgsgeschichte des Tischtennisvereins UTTC Oberwart. Unzählige Einzel- und Mannschaftstitel standen in den letzten 3 Jahrzehnten zu Buche. Dabei wurden Martin Storf sowie die Brüder Dominik und Mathias Habesohn ebenso oft als Sieger erwähnt wie die Nachwuchstalente Michael Seper (Vizestaatsmeister), Tobias Weninger, Andreas Schmidt oder Peter Stengg. Im Senioren-Bewerb lassen Gerhad Puhr, Wolfgang Kaufmann, Klaus Leirer und Franz Felber ihr Können eindrucksvoll aufblitzen. Der UTTC Oberwart hat die Vorherrschaft im Lande schon lange inne und vertritt seit 23 Jahren das Burgenland erfolgreich in der Tischtennis-Bundesliga und 21 Jahre im Europa-Intercup. Neun Mal erreichte die Felber-Truppe die Final-Four Qulifikation. 2018 gelang in Rydyzna in Polen der ersehnte Europacup-Sieg. Der UTTC Oberwart ist derzeit mit fünf Teams im Meisterschaftsbetrieb vertreten. 20 Jahre spielte auch ein Damenteam erfolgreich in der 2. Bundesliga.

Funktionäre und Spieler geehrt

Für Regine Felber, sie ist seit 30 Jahren der "gute Geist" des UTTC Oberwart, gab es zu Beginn Blumen und ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz um den Verein. Regine steht seit 30 Jahren hinter ihrem Gatten Franz und ist als Organisatorin des Buffets bei allen Heimveranstaltungen aber auch als Funktionärin eine unentbehrliche Größe des Vereins.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden verdienstvolle Funktionäre und Sportler von der Sport-Union und vom UTTC Oberwart gebührend geehrt und ausgezeichnet: Folgende Ehrenzeichen wurden von der Sport Union verliehen: Walter Frebel (Bronze) - Tamas Kalmar und Roman Saurer (Silber) - Manfred Braun und Franz Pomper (Gold). Eine Zusatz-Ehrenurkunde erhielt Ludwig Imre von Vizepräsident Johann Donhauser. Für besondere Verdienste wurden auch Alfred Gorissen und der Trainer der ersten Stunde, Istvan Maroti, geehrt.

Vizestaatsmeister Michael Seper, Tobias Weninger, Andreas Schmidt, Tamas Kalmar und Peter Stengg wurden ebenso für ihre großartigen Erfolge ausgezeichnet wie das erfolgreiche Seniorenteam Gerhard Puhr und Wolfgang Kaufmann.