Während der Burgenländische Fußballverband noch überlegt, haben sich Basketballverband und andere schon entschieden.

BEZIRK OBERWART. Der Erlass der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronaviruses hat auch starke Auswirkungen auf sportliche Veranstaltungen. Die Fußballbundesliga hat alle Spiele in den kommenden zwei Wochen abgesagt – beide Runden sollen nachgetragen werden.

Beim Burgenländischen Fußballverband soll am 11. März eine Entscheidung fallen. "Wir suchen nach einer österreichweit einheitlichen Lösung für die Verbände" heißt es vom BFV.

"Ich habe diesbezüglich noch keine Infos, denke aber, dass es uns weniger betrifft. Wir haben bei unseren Heimspielen keine 500 Zuschauer. Es bleibt aber abzuwarten, wie der ÖFB entscheidet", sagt Stephanie Jandl vom FC SKINY Südburgenland.

"Es ist wohl zu kurzfristig, aber vom BFV hab ich noch keine Informationen. In den unteren Ligen und Klassen sind die Zuschauerzahlen aber ohnehin unterhalb dieses Limits. Selbst in der Burgenlandliga wird es kaum Spiele mit mehr Zuschauern geben", meint Roman Takacs, Obmann vom ASKÖ Korkisch Rotenturm.

"Geisterspiele" im Basketball

Die Basketball-Superliga wird den Spielbetrieb fortsetzen, allerdings ohne Zuschauer. Die Spiele sind auf SKY und online live zusehen (Infos auf www.gunners.at). „Die Situation betreffend Corona Virus ändert sich täglich und ist auch in Zukunft nicht absehbar. Leider müssen wir das jetzt als höhere Gewalt hinnehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Niemand von uns weiß, ob angesichts der täglich neuen Gefahrenlage unsere Meisterschaft in diesem Jahr tatsächlich zu Ende gespielt werden kann, oder nicht. Es ist alles andere als angenehm, in einer völlig leeren Halle zu spielen, aber im Moment haben wir leider keine andere Wahl, als am kommenden Sonntag gegen Klosterneuburg und wohl auch am 28.03. gegen St. Pölten hinter verschlossenen Türen zu spielen", so Gunners-Präs. Thomas Linzer.

Die Österreichischen Meisterschaften im Rope Skipping wurden abgesagt.

Foto: Johann Decker

hochgeladen von Johann Decker

Rope Skipping-ÖM verschoben

Die Österreichischen Meisterschaften im Rope Skipping in Oberwart am 21. März werden ebenso abgesagt. "Die ÖM müssen ebenfalls verschoben werden - auf unbestimmte Zeit. Damit ist auch für die WM-Qualifikation ein völlig neuer Modus notwendig", so BRSV-Präs. Johann Decker.

Auch der am 21. März geplante Tischtennis-Event im EO wurde abgesagt.

Alle Events im Bezirk Oberwart gestrichen