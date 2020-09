Der Schreibersdorfer Adam Wiener holt souverän Gold im Speerwurf bei den U23-Meisterschaften.

SCHREIBERSDORF/PINKAFELD. Bei den österreichischen U-23 Meisterschaften am 4. und 5. 9. 2020 in Klagenfurt wurde Adam Wiener vom ATS Pinkafeld seiner Favoritenrolle gerecht und entschied den Speerwurf für sich. Bereits mit seinem ersten Wurf (60,46m) hatte für die Goldmedaille gereicht.

Mit mehr als 7,5 m Vorsprung auf den Zweiten Simon Klebel (Union Salzburg) und einer guten Weite von 64,70m im 5. Versuch war Adam Wiener eine Klasse für sich. Er dominiert seit 2017 den Speerwurfnachwuchs in Östereich. Die letzten vier Jahre konnte Adam Wiener alle Nachwuchsmeisterschaften, bei denen er am Start war, gewinnen. Auch in der Allgemeinen Klasse ist der 20-jährige Adam Wiener seit 2017 immer unter den ersten Drei platziert und wirft um Gold mit.

Ivonne Wiener auf Platz 5

Nach einer sportlich durchwachsenen Saison 2020 mit Verletzung, beruflichen Herausforderungen und letztendlich mit COVID19 trotzdem wieder sehr erfolgreich. Im Kugelstoßen konnte sich Adam bei dieser Meisterschaft mit guten 12,17 m den 5. Platz sichern. Im 6. und letzten Versuch attackierte er noch Rang 3, jedoch wurde der wirklich gute Versuch ganz knapp ungültig gegeben.

Ivonne Wiener belegte im Speerwurf mit einer Weite von 38,46 m den guten 5. Platz und verpasste einen Podesplatz nur knapp. Rund 2 Meter fehlten der ATS Pinkafeld-Athletin auf die Bronzemedaille.

"Leider konnte auch sie wegen ihrer Berufsausbildung auf der Militärakademie in Wr. Neustadt den gewünschten Trainingsumfang nicht erreichen. Man muss mit den Leistungen der beiden ATS Pinkafeld Athleten auf Nationaler Ebene trotzdem sehr zufrieden sein, wenn man bedenkt dass sie auch die beruflichen Herausforderungen äußerst positiv gemeistert haben und erfolgreich waren", meint Trainer und ATS Pinkafeld Obmann, Werner Ulreich.