Österreichs Nummer 1 im Golfsport Bernd Wiesberger ist auf dem Weg zur Titelverteidigung.

BAD TATZMANNSDORF. Golfprofi Bernd Wiesberger ging als Titelverteidiger beim Turnier in Himmerland in Dänemark und zeigte gleich am ersten Tag, dass er sich auf dem Terrain wohl fühlt. Am Donnerstag eröffnete der Bad Tatzmannsdorfer mit einer starken 66er Runde (-5).

Drei Birdies und ein Eagle auf den ersten neun Löchern brachten ihn ganz nach vorne. Zwei Bogeys kompensierte Wiesberger mit je einem Birdie auf der 17 und 18.

Am Freitag legte Wiesberger noch eine stärkere 65er Runde nach. Einem Bogey auf der 7 standen stolze sieben Birdies gegenüber. Somit liegt Wiesberger nach zwei Tagen mit insgesamt 131 Schlägen (-11) auf Platz 1 des Leaderboards. Auf Platz 2 ist mit Matthias Schwab ein weiterer Österreicher erster Verfolger von Wiesberger mit zwei Schlägen Rückstand. Schwab spielte eine 67er und 66er Runde. Auf Platz 3 liegt der Schwede Alexander Björk mit 134 Schlägen.