Nach einem mäßigen Auftakt zeigt Golfprofi Bernd Wiesberger am Freitag eine tolle Leistung und verbessert sich um 31 Plätze. Am Samstag ging es für den Bad Tatzmannsdorfer auf Platz 5 nach vor.

BAD TATZMANNSDORF. Der Bad Tatzmannsdorfer Bernd Wiesberger startet im zweiten Rolex Series Turnier am Donnerstag mit einer durchschnittlichen Performance. Bei der Slync.io Dubai Desert Classic legt Wiesberger mit einer 71er Runde (-1) los.

Auf der Front Nine gelingen ihm zwei Birdies (3,7), wobei er auch zwei Bogeys (2,9) kassiert. Die Back Nine beendet er ebenfalls mit zwei Birdies (13,18). Dem gegenüber muss er nur einen Schlagverlust (17) hinnehmen. Somit beendete Bernd Tag 1 auf Platz 46. Es führt der Däne Joachim B. Hansen mit einer tollen 65er Runde (-7).

Verbesserung um 31 Plätze

Am Freitag zeigt sich Wiesberger um einiges verbessert. Zwar beginnt er mit einem Bogey, das er aber sofort wieder mit Birdie egalisiert. Ein zweiter Schlagverlust (5) kann er ebenso rasch kontern (8).

Auf der Back Nine legt Wiesberger gleich zwei Birdies zu Beginn hin (10,11) und ein weiteres auf der 13. Der Bad Tatzmannsdorfer bleibt ohne Schlagverlust und kann auf der 17, wo er am Donnerstag ein Bogey kassierte, einen vierten Schlaggewinn einfahren. Damit beendet Wiesberger mit einer 68er Runde (-4) den Freitag und katapultiert sich um 31 Plätze nach vor. Österreichs Nummer 1 geht damit vom geteilten 15. Rang in den Moving Day. Er liegt mit 139 Schlägen sechs Schläge hinter dem Führenden Justin Harding aus Südafrika (65,68).

Bitteres Doppelbogey kostet Platz 2

Bernd Wiesberger startet putzmunter in den Samstag. Auf den ersten fünf Löchern gelingen ihm gleich drei Birdies (2,3,5). Damit katapultiert sich der Bad Tatzmannsdorfer unter die Top 10 hinein. Am letzten Loch der Front Nine passiert ihm allerdings ein bitteres Doppelbogey, das Bernd etwas zurückwirft.

Auf der Back Nine spielt er solide, wenn auch nicht überragend. Er hält sich dennoch im Spitzenfeld. In den letzten beiden Löchern fallen dann auch wieder Birdies, die Wiesberger zu einer letztlich starken 69er Runde verhelfen. Damit steht er bei 208 Schlägen (-8) und liegt am geteilten 5. Platz. Gerade ein Schlag fehlt ihm aufs Podest, zwei Schläge auf Platz 2 (Rory McIlroy). Justin Hardin, der diesmal nur eine 71er aufs Grün legte, führt mit 204 Schlägen (-12).