Das Frauen-Nationalteam von Teamchefin Irene Fuhrmann war zweimal im AVITA Resort Bad Tatzmannsdorf zu Gast. Nun hat das Team Quartier in England bezogen.

BAD TATZMANNSDORF. Der Countdown läuft .... Das Frauen-Nationalteam ist mittlerweile im EM-Quartier, dem Pennyhall Park, eingetroffen. Das erste lockere Training ist bereits absolviert. "Wir wollen erst einmal richtig ankommen und Spaß ins Training bringen. Klar ist aber, dass wir in den kommenden Tagen im Hinblick auf das Eröffnungsspiel noch viel zu tun haben", so Irene Fuhrmann. Zu feiern gab es auch gleich etwas, denn Spielerin Marie-Therese Höbinger hatte am Freitag ihren 21. Geburtstag. Dazu gab es auch gleich ein Ständchen.

(Noch) nicht mit dabei ist Lisa Kolb, die vorm Abflug ebenso wie Physiotherapeut Reinhard Wögerbauer einen positiven Corona-Test hatte. Das weitere Vorgehen wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Am 6. Juli beginnt die Europameisterschaft mit dem Auftaktspiel im ausverkauften Old Trafford Stadion gegen Gastgeber England (21 Uhr). "Wir haben hier die perfekten Bedingungen, um uns auf das Eröffnungsspiel vorzubereiten. Jetzt geht es darum, in jedem Training hundert Prozent zu geben, damit wir unsere Abläufe bestmöglich beherrschen", sagt Siegtorschützing gegen Belgien Maria Plattner.

Gute Laune herrscht beim ersten Training im Pennyhall Park: Julia Hickelsberger, Maria Plattner, Celina Degen, Geburtstagskind Marie-Therese Höbinger, Laura Wienroither und "Back-Up" Annabel Schasching

Top-Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf

Die Vorbereitung für die zweite Teilnahme an einer UEFA Womens Euro erfolgte in Bad Tatzmannsdorf, wo das Team im AVITA Resort untergebracht war und in der Fußballarena ideale Trainingsbedingungen vorfand.

Das bestätigte auch die Teamchefin Irene Fuhrmann: "Wir fühlen uns im AVITA Resort jedes Mal aufs Neue willkommen und schätzen das infrastrukturelle Gesamtpaket mindestens genauso wie das persönliche Engagement und die Herzlichkeit des gesamten Teams rund um Peter Prisching. Die fußläufig erreichbaren Trainingsplätze und die hervorragenden Regenerationsmöglichkeiten sind für uns ideal. Daher war es für uns klar, dass wir in der EURO-Vorbereitung wieder auf das Burgenland und das AVITA setzen.“

Glücksbringer fürs Team

Peter Prisching, Geschäftsführer des AVITA Resort, überreichte Teamchefin Irene Fuhrmann einen eigens kreierten Pokal als Glücksbringer für die UEFA Women’s EURO: „Wir sind sehr stolz, vor diesem wichtigen Großereignis in England wieder Gastgeber für unser Frauen-Nationalteam sein zu dürfen. Das gesamte AVITA-Team wünscht der sympathischen Mannschaft alles erdenklich Gute für die EURO 2022. Ich werde mir die besondere Gelegenheit nicht entgehen lassen und am 6. Juli beim Eröffnungsspiel im Old-Trafford-Stadion persönlich die rot-weiß-roten Daumen drücken.“

Nach dem Auftaktspiel gegen den Gastgeber geht es für Österreich am Montag, 11. Juli, um 18 Uhr gegen Nordirland. Am 15. Juli erfolgt dann das Duell gegen Norwegen (21 Uhr), in dem es vermutlich um den 2. Platz in der Gruppe A gehen wird, der fürs Viertelfinale reicht.

Auch die Youngsters vom FC SKINY Südburgenland drücken für Österreich die Daumen: Rojda Antlitzhofer, Marie-Kristin Leitner, Julia Heissenberger, Lena-Marie Koköfer, Fiona Fazekas und Leo, Marie Ramberger, Stephanie Rinnhofer, Hannah Schöberl und Maike Groszmann

Viertelfinale ist möglich



Daumen drücken werden auch die Spielerinnen vom FC SKINY Südburgenland. Vor allem ihren Lieblingsspielerinnen wie Laura Feiersinger, Nicole Billa, Katharina Schiechtl, Sarah Zadrazil oder Manuela Zinsberger besonders. "Wir denken schon, dass es sich fürs Viertelfinale ausgehen wird", sind sich die meisten Spielerinnen einig. Von mehr zu träumen, wollen sie dann eher weniger - aber "es ist alles möglich, das hat man schon 2017 gesehen".

Wer sind ihre Favoriten auf den Titel? Auch sind sich die Youngsters vom FC Südburgenland weitgehend einig: "England und Frankreich werden sicher sehr stark sein!"

EM-Kader

Tor: Manuela Zinsberger (Arsenal/ENG/79 Länderspiele), Isabella Kresche (SKN St. Pölten/2), Jasmin Pal (1. FC Köln/GER/2)

Manuela Zinsberger (Arsenal/ENG/79 Länderspiele), Isabella Kresche (SKN St. Pölten/2), Jasmin Pal (1. FC Köln/GER/2) Abwehr: Marina Georgieva (SC Sand/GER/13), Katharina Naschenweng (1899 Hoffenheim/30/3 Tore), Celina Degen (1. FC Köln/GER/5/1), Katharina Schiechtl (Werder Bremen/GER/62/8), Carina Wenninger (AS Roma/ITA/116/6), Viktoria Schnaderbeck (Tottenham/ENG/80/2), Laura Wienroither (Arsenal/ENG/23/1), Verena Hanshaw (Eintracht Frankfurt/GER/85/10)

Marina Georgieva (SC Sand/GER/13), Katharina Naschenweng (1899 Hoffenheim/30/3 Tore), Celina Degen (1. FC Köln/GER/5/1), Katharina Schiechtl (Werder Bremen/GER/62/8), Carina Wenninger (AS Roma/ITA/116/6), Viktoria Schnaderbeck (Tottenham/ENG/80/2), Laura Wienroither (Arsenal/ENG/23/1), Verena Hanshaw (Eintracht Frankfurt/GER/85/10) Mittelfeld: Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt/GER/55/9), Jasmin Eder (SKN St. Pölten/55/1), Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt/GER/92/16), Julia Hickelsberger-Füller (Hoffenheim/GER/17/5), Marie-Therese Höbinger (FC Zürich/SUI/19/5), Maria Plattner (Turbine Potsdam/GER/9/4), Sarah Puntigam (1. FC Köln/GER/120/18), Sarah Zadrazil (Bayern München/GER/96/13)

Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt/GER/55/9), Jasmin Eder (SKN St. Pölten/55/1), Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt/GER/92/16), Julia Hickelsberger-Füller (Hoffenheim/GER/17/5), Marie-Therese Höbinger (FC Zürich/SUI/19/5), Maria Plattner (Turbine Potsdam/GER/9/4), Sarah Puntigam (1. FC Köln/GER/120/18), Sarah Zadrazil (Bayern München/GER/96/13) Angriff: Nicole Billa (Hoffenheim/GER/79/43), Stefanie Enzinger (SKN St. Pölten/30/6), Lisa Kolb (Freiburg/GER/8/1), Lisa Makas (Austria Wien/71/19)​

Was traust du dem Frauen-Nationalteam bei der Euro 2022 zu?

Das ist der EM-Fahrplan der ÖFB-Frauen