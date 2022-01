Die Unger Steel Gunners Oberwart starten mit einem "Bring Your Friend"-Gameday beim Heimspiel gegen den UBSC Graz am Donnerstag, 6. Jänner.

OBERWART. Am Donnerstag, 6. Jänner, geht es für die Unger Steel Gunners im neuen Jahr 2022 zuhause gegen den UBSC Graz weiter. Dieser Dreikönigstag ist zugleich auch ein "Bring Your Friend"-Gameday!

"Für alle Gunners-Dauerkartenbesitzer und Tageskarten-Käufer (Abendkasse) gibt es ein besonderes Schnäppchen. Jeder darf eine weitere Person kostenlos zum Spiel mitbringen! Wir wollen damit auch wieder mehr Fans in die Halle bringen", berichtet Gunners-Präsident Thomas Linzer.

Wieder Abendkassa-Tickets

Für all jene, die noch kein Online-Ticket besitzen, gibt es nun auch wieder die Möglichkeit sich ein Ticket an der Abendkasse zu kaufen. "Es gibt zugewiesene Sitzplätze und eine FFP2-Maskenpflicht. Es gilt natürlich die 2G-Regel. Wer sich ein Ticket an der Abendkassa kauft, wird manuell wie auch auf den Fußballplätzen mit seinen Kontaktdaten registriert. Uns ist ein sicherer Ablauf für Spieler und Fans wesentlich", so Linzer.

Zum Jahreswechsel stehen die Gunners auf dem 3. Platz der Tabelle der bet-at-home Basketball Superliga. Eine gute Leistung des Teams von Headcoach Horst Leitner. Die Gunners haben jetzt einige wichtige Spiele vor sich, in denen sie diesen Platz nicht nur festigen, sondern in der Tabelle auch noch weiter nach oben klettern können. Zudem geht es um die Verteidigung des Titels auch Cup-Sieger.

Meisterschaft und Cup

Da ist zunächst das Heimspiel gegen den UBSC Raiffeisen Graz, mit dem das Neue Jahr beginnt. Danach geht es schon gegen den Tabellenführer BC Vienna (9. Jänner, auswärts) und am 15. Jänner das Burgenland-Derby gegen die BBC Nord Dragonz (in Eisenstadt) um den Einzug in das Finale des Basketball Austria Cup.

Auswärts mussten die Gunners eine unglückliche Auswärtsniederlage gegen die Grazer einstecken. "Vor eigenem Publikum darf uns so ein Umfaller nicht mehr passieren. Wir haben zuletzt auch in Kapfenberg gezeigt, was möglich ist", so Linzer.

Renato Poljak & Co. wollen wieder viele spektakuläre Punkte den Fans servieren.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Veränderungen im Team

Bei Spiel gegen Graz wird Stefan Blazevic aufgrund seiner Knieprobleme weiterhin fehlen. Auch Connor Cashaw ist nicht mehr dabei. "Bei ihm wurde eine Bandscheibenwölbung diagnostiziert. Diese wird in England mit einer Spezialtherapie behandelt. Wir haben uns deshalb entschieden, seinen Vertrag auszusetzen. Es wird zudem noch eine weitere Veränderung im Kader geben. Diese soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden", so Linzer.