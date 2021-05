Coca-Cola Cup-Event im Oberwarter Informstadion brachte auch ÖFB-Stars nach Oberwart.

OBERWART. Coca-Cola lud Samstagnachmittag zu einer Exhibition ins Informstadion Oberwart ein. Das Unternehmen ist seit Beginn federführender Partner der Special Olympics und führt seit 2005 auch den Coca-Cola Cup durch. Der Coca-Cola Cup hat sich mittlerweile zum prestigeträchtigsten Bewerb für die U12-Nachwuchsklasse etabliert. Seit einigen Jahren tragen Bundesländerauswahlen der Mädchen den Coca-Cola Girls Cup aus.

Unter dieser Prämisse waren auch zwei Teams der Special Olympics, zwei Teams der Burgenland U14-Mädchenauswahl, sowie die U12-Teams von Austria Wien und Rapid im Informstadion dabei, um sich in freundschaftlichen Spielen zu matchen und die Zuschauer zu begeistern. "Ein fixer Programmpunkt ist seit Jahren ein Spiel von Special Needs bzw. Special Olympics Teams. Der Coca-Cola CUP repräsentiert also die große Bandbreite, die den Fußball zu etwas Besonderem macht", meint Ronald Gollatz. "Das Spiel endete mit 2:0 - für Special Olympics", lächelte Unified-Spieler Sebastian Koller.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Teamspieler zu Gast

Als Ehrengäste des sportlichen Nachmittags kamen auch Teamchef Franco Foda, Coca-Cola-Aushängeschild David Alaba, Alexander Schlager und Florian Grillitsch ins Informstadion und standen - coronakonform - Fotos mit den Teams zur Verfügung.

Das ÖFB-Team bereitet sich derzeit auf die Europameisterschaft in Bad Tatzmannsdorf vor.

ÖFB-Herrennationalteam in der Euro-Vorbereitung