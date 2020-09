Der SK Unterschützen siegt nach Wetterunterbrechung gegen Neuhaus

Nachdem am 29. August das Spiel zwischen Unterschützen und Neuhaus am Klausenbach aufgrund des Unwetters nach 25 gespielten Minuten beim Stand von 1:0 unterbrochen werden musste, wurde das Spiel am 8. September ab Minute 26 fortgesetzt.

Für das Tor am 29. August sorgte Adis Crnovic.

Nach kurzem Abtasten in der "erneuten" Anfangszeit übernahm Unterschützen die volle Kontrolle über das Match und übte stehts Druck nach vorne aus. In der 36. Minute erzielte Horvath das 2:0.

Halbzeitansprache brachte Umschwung

Die Halbzeitansprache bei Neuhaus am Klausenbach hatte zwar einen offensiven Aufschwung bescherrt, denn seit dem Wiederanpfiff spielte Neuhaus am Klausenbach mit sehr viel Druck nach vorne und Unterschützen konnte nur noch zu ein paar Befreiungskonter kommen. Doch zahlreiche Torschüsse gingen daneben. Und wie es in einem alten Sprichwort heißt "Tore die man nicht macht, die bekommt man". Das traf in diesem Match auf Neuhaus zu. Denn in Minute 77 erzielte dann Unterschützen durch Vittmann auf 3:0. In der 88. Minute dann noch das 4:0 durch Crnovic.

Mit dem 4:0 gegen Neuhaus am Klausenbach übernimmt Unterschützen mit einer Tordifferenz von 9:0 und 9 Punkten die Tabellenführung.