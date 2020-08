Erstmals Junioren-Rad-WM im Südburgenland

OBERWART. Gemeinsam mit Wien ist das Burgenland Austragungsort für die Junioren-Straßen-Rad-Weltmeisterschaft 2005. Rund um Oberwart und Bad Tatzmannsdorf halten zukünftige Sieger großer weltweiter Radrennen Bewerbe ab. 300 aktive Sportler und 400 Betreuer aus 44 Nationen wetteiferten auf landschaftlich reizvollen und sportlich anspruchsvollen Strecken.

Die WM ist auch für den Tourismus ein wichtiger Faktor, gehen doch tausende Übernachtungen in der Region aufs Konto der Spitzensportler und ihrer Betreuer. "Die Region um Bad Tatzmannsdorf ist fast ausgebucht", resümierte Tourismus-Dir. Dietmar Lindau. "Ich freue mich, dass in meiner Heimatregion die Junioren-Radsport-Weltmeisterschaft mit Teilnehmern aus 44 Ländern - darunter auch Mongolei, Kuba oder Südkorea - stattfindet", so Tourismus-Landesrätin Michaela Resetar. "Das Burgenland ergreift die große Chance, sich als Radsportland zu präsentieren", meinte LH Hans Niessl.