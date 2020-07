Die SV Oberwart spielte 2:2-Unentschieden gegen den FC Mauerwerk

Der zweite Test in der Vorbereitung auf die kommende Saison ließ nicht lange auf sich warten. Mit dem FC Mauerwerk, einem Regionalligisten aus Wien, kam ein Verein der in der abgebrochenen Saison gegen den Abstieg spielte.

Das Spiel wurde bereits vor dem Anpfiff wegen des Gewitters um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Als dann endlich angepfiffen wurde sah man Oberwart nur am verteidigen. Gerade eine "Halbchance" erspielte man sich - und diese war ein Freistoß. Hätte Oberwart nicht nur einen starken Tormann Michael Fauland sondern auch gut stehende Verteidiger (welche auf der Linie retten - in diesem Fall Florian Derler) würde man mit einem Rückstand in die Pause gehen.

Die Halbzeitansprache von Trainer Christian Zach zeigte Wirkung, denn auch die Einwechslungen von Paulo Jani, Dominik Doleschal und Christopher Feiner-Hammer zeigten neben den taktischen Anweisungen ihre Wirkung. Oberwart presste mehr und mehr nach vorne und erspielte sich ein um die andere Chance, ehe der oben angesprochene Christopher "Büffel" Feiner-Hammer den Ball am Tormann vorbei im Tor einnetzte (63. Minute). Danach drehte sich die Partie wieder. Die Führung der Oberwarter hielt nur 6 Minuten ehe Mikail Ceri zum Ausgleich einnetzte. In der 83. Minute gingen dann die Gäste sogar in Führung - Mamoon Qashoa erzielte das Tor zum 1:2. Doch mit der Niederlage wollten die Oberwarter nicht vom Platz gehen und in der 86. Minute dann ein perfekter Angriff, wie ihn bestimmt auch Oberwarts Trainer Christian Zach sehen wollte. Thomas Kandlhofer läuft auf der rechten Seite mit dem Ball am Fuß in Richtung Eckfahne, spielte eine perfekte Flanke auf den in den Strafraum stürmenden Andreas Radics, welcher dann aus kurzer Distanz den Ball mit dem Kopf im Tor untergebracht hat.