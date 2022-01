Die Vereine starten in diesen Tagen schrittweise in die Frühjahrsvorbereitung.

BEZIRK OBERWART. Die ersten Vereine haben bereits ihre ersten Einheiten absolviert. Weitere werden dies in den nächsten Tagen und Wochen machen. Wir wollen das medial ein wenig begleiten und freuen uns deshalb über Bildmaterial von euch. Schickt uns zwei bis drei Fotos von den ersten Trainings - egal ob in Aktion oder Gruppen- bzw. Einzelfotos. Natürlich können auch kurze Statements mit dabei sein.

Die Fotos können per E-Mail an redaktion.oberwart@regionalmedien.at oder michael.strini@regionalmedien.at geschickt werden, hier gleich direkt hochgeladen oder auch via Facebook übermittelt werden.

Trainingsstart im Fußball im Bezirk Oberwart

