Die Keglerinnen vom DKV Schlaining gewinnen Traditionsturnier.

KLEINWARASDORF. Am Samstag fand in Kleinwarasdorf der Gerda-Barilich-Wanderpokal statt. Die vier Platzierten nehmen im Jänner 2022 am Burgenland-Cup teil. Der Sieger fährt dann auf den Österreich-Cup.

Den Sieg holten sich die DKV Schlaining Damen rund um Teodora Marth vorm SKC Kleinwarasdorf mit Kapitänin Eva Pantzer und dem SKC Leithaprodersdorf (Sportkapitän Marianne Eder). Platz 4 ging an den SKC Sonnensee Ritzing (Kapitänin Nina Unger).