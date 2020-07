Gerade jetzt wo Corona noch immer gegenwärtig ist, ist die Nachfrage nach Bewegung im Freien groß. Neben den üblichen Freiluftsportarten (welche man auch alleine ausüben kann) wie Radfahren, Wandern/Laufen oder Schwimmen ist gerade in dieser Corona-zeit auch die Begeisterung für Minigolf sehr groß.

Dies kann man sowohl in Graz-West, in Gleisdorf, aber auch bei uns in Oberwart. In Graz findet man den Minigolfplatz beim Center West, in Gleisdorf und in Oberwart ist der Minigolfplatz direkt beim Dieselkino.