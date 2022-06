Am zweiten Spieltag der Special Olympics Sommerspiele standen in Pinkafeld Laufen, Weitspringen und Kugelstoßen auf dem Programm.

PINKAFELD. Nach der feierlichen Eröffnung der Special Olympics am Freitag Abend starteten die Wettkämpfe am Samstag, 25.06., auf dem Sportplatz der HTL Pinkafeld in die zweite Runde. Ab neun Uhr stellten Läufer*innen in den 25m, 400m und 50 m Finalen ihr Können unter Beweis. Trotz Stürzen gaben die Athlet*innen nicht auf und kämpften sich bis ins Ziel durch. Danach folgten die 25 m Rollator Vorrunde, das 100 m Finale und Kugelstoßen.

Am Nachmittag kämpften die Sportler*innen im Weitwurf gegeneinander und traten im Weitsprung und Standweitsprung an. Am Ende des zweiten Spieltages wurden die Sieger*innen aus den Finalen vor der jubelnden Menge geehrt. Morgen erwartet uns ein spannender dritter Spieltag mit zwei Finalen im 1500-Meter-Lauf und Kugelstoßen.

Leichtathletik-Bewerbe in Pinkafeld



Vom 23. bis zum 28. Juni 2022 finden die 8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele im Burgenland statt. 1.800 Sportler*innen aus ganz Österreich treten in 15 Sportarten an den Austragungsorten Oberwart, Pinkafeld, Stegersbach, Parndorf und Großpetersdorf an. In Pinafkeld finden die Leichtathletik-Wettkämpfe statt.