Ein echtes PS-Gewitter gab es beim Rallycross-ÖM Saisonfinale in Greinbach mit einigen Erfolgen für den RCC-SÜD Großpetersdorf.

GREINBACH. Der RCC-SÜD Großpetersdorf mit seinem Obmann Erich Petrakovits ist hauptverantwortlich, dass es im Corona-Krisen-Jahr überhaupt eine Rallycross-Staatsmeisterschaft gibt, denn der Veranstalter hat die Verantwortung auf sich genommen und Dank eines ausgeklügelten Präventionskonzeptes Motorsportveranstaltungen mit Zuschauer ermöglicht.

Die internationale Rallycross-Veranstaltung in Greinbach am vergangenen Wochenende konnte sehr viele prominente Gäste begrüßen, unter anderem den Vorsitzenden der AMF, Michael Fehlmann, der sich ein Bild von der ausgezeichneten Arbeit des Veranstalters machte, sowie den Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch, der bei seinem Interview betonte, wie wichtig die Veranstaltungen im PS Racing Center Greinbach für die ganze Region sind, weil dadurch der Tourismus nach Corona wieder angekurbelt wird.

Beinahe ein EM-Lauf

Nach dem rekordverdächtigen Nennergebnis konnte man sich einiges von der RX-ÖM/HU Veranstaltung in Greinbach erwarten. Mit zwölf Supercars - davon vier Österreicher, sieben Ungarn und einem Tschechen - war der Veranstalter RCC-SÜD einem Europameisterschaftslauf sehr nahe.

Ein PS-Gewitter brannten die 600 PS starken Supercars in der Königsklasse ab. Der Oberösterreicher Alois Höller (Ford Fiesta) sicherte sich die Poleposition für das Finale. Beim Start zum Finale wurde durch eine Kollision in der ersten Kurve die Vorderachse von Höller so stark beschädigt, dass der Rekordchampion aufgeben musste. Höller sammelte trotzdem genug Punkte und sicherte sich damit den Staatsmeistertitel, in seiner langen und sehr erfolgreichen Karriere ist das insgesamt der 41. Titel. Den Tagessieg holt der ungarische EM- und WM-Fahrer „TSCUSCU“ mit einem Werksauto Citroen DS3.

Frieszl mit Platz 2 Staatsmeister

Der steirische Lokalmatador und RCC-SÜD Pilot Erwin Friezsl (Peugeot 208) musste sich dieses mal dem Ungarn Robert Gergely (Suzuki Swift) in der Klasse Super 1600 geschlagen geben, aber auch Frieszl holte mit diesem Ergebnis den Staatsmeistertitel in seiner Klasse. Der Steirer Dominik Rath vom RCC-SÜD (Peugeot 208) belegte den 3. Platz.

In der Klasse STC über 2000ccm gelang dem Ungarn Zoltan Koncseg (BMW M3) ein knapper Sieg vor Tibor Vamosi (BMW M3) und dem Niederösterreicher Patrick Eigenbauer (VW Polo). Der Staatsmeistertitel geht an Karl Schadenhofer (VW Golf Turbo).

Das Finale in der Klasse STC bis 2000ccm wurde wieder einmal vom tschechischen Seriensieger Roman Castoral (Opel Astra OPC) beherrscht. Dominik Jordanich (Honda Civic) gewinnt erstmalig den Staatsmeistertitel in dieser Klasse.

Die RCC-SÜD-Fahrer Erwin Frieszl und Dominik Rath matchten sich in der Klasse Super 1600.

Foto: Harald Lindtner

Siege für Karlovits und Schermann



RCC-SÜD Pilot Daniel Karlovits dominierte die Vorläufe und das Finale in der Klasse STC-1600. Der Staatsmeister in dieser Klasse heißt Raphael Dirnberger (Skoda Fabia).

Die Klasse National 1600 war durch ihre enorme Leistungsdichte wie immer stark umkämpft. Der Stinatzer Kevin Schermann (Peugeot 106) hat sich vom Jungtalent zum Siegfahrer entwickelt und feierte einen weiteren Start-Ziel Sieg in Greinbach, vor Roland Frisch (Peugeot 106), der auch den Staatsmeistertitel einheimste. Der RCC-SÜD Pilot Schermann gewinnt mit seinen erst 17 Jahren auch den Juniorenpokal. Die neue Einsteigerklasse Peugeot-Cup gewinnt erneut der erst 12-Jährige Christoph Holzner, ein neues RX-Talent für die Zukunft.

Daniel Karlovits holte Tagessieg in seiner Klasse.

Foto: Harald Lindtner

Lob aus Ungarn

Ein spektakuläres RX-Wochenende ging im PS Racing Center Greinbach bei herrlichem Wetter zu Ende. Großes Lob erhielt der Veranstalter RCC-SÜD Großpetersdorf von Vertretern des ungarischen Verbandes wo sinngemäß zum Ausdruck gebracht wurde: „Wir fühlen uns in Greinbach sehr wohl, diese Veranstaltung war das Saison-Highlight und wir werden nächstes Jahr gerne wieder kommen.“

Alle Ergebnisse auf www.chronomoto.hu