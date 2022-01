Der FC SKINY Südburgenland absolvierte das erste Testspiel bei winterlichen Bedingungen in Bad Tatzmannsdorf.

BAD TATZMANNSDORF. Nach zwei Trainingswochen gab es für die Spielerinnen vom FC SKINY Südburgenland den ersten Testlauf in der Frühjahrsvorbereitung gegen das starke U15-Team der Spg AVITA Therme.

Bei den Südburgenländerinnen fehlten einige Spielerinnen krankheitsbedingt, dafür waren neben den beiden Comebackerinnen Jennifer Köppel und Lisa Strobl auch drei mögliche Neuzugänge mit dabei.

Jasmin Hofer bewies auch mit ihrem Tor, dass sie eine Verstärkung für die Offensive sein kann.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

U15-Burschen mit 6:2-Sieg

Für die Südburgenländerinnen war es trotz der tief winterlichen Bedingungen - mit teils heftigem Schneefall - ein erster wichtiger Gradmesser im Duell mit den U15-Burschen. In einer weitgehend offenen Partie ging die SpG AVITA Therme nach einer Unachtsamkeit in Führung. Vor der Pause gelang ihnen eine klare 3:0-Führung, ehe nach schöner Aktion Linda Popofsits den durchaus verdienten Treffer zum 3:1 gelang.

Während die U15-Burschen das gesamte Match über ordentlich durchwechselten, schickte FC Südburgenland-Coach Benjamin Posch in Hälfte 2 einige neue Gesichter auf den Platz. so kam u.a. Fiona Fazekas für Maria Balbi im Tor, Eva Holndonner, Marie-Kristin Leitner, sowie die beiden Testspielerinnen Luca Horvath und Jasmin Hofer. Nach Seitenwechsel nutzten die AVITA-Burschen ihre Offensivaktionen zu weiteren drei Toren aus. Auch Hofer durfte in ihrem ersten Spiel für Südburgenland über einen Treffer in der Schlussminute jubeln. Am Ende endete das "Geschlechter-Duell" mit einem klare 6:2 fürs AVITA Therme U15-Team (Tore: Ermal Belulaj (3), Fabian Kothgasser (2) Marvin Lackner).

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Erster fixer Neuzugang

Bei den Südburgenländerinnen ist mit der Tschechin Denisa Skalova, die im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, der erste fixe Neuzugang zu vermelden. Im ersten Testspiel hinterließ auch Verteidigerin Luca Horvath einen sehr guten Eindruck. Mit ihrem Treffer und weiteren guten Szenen zeigte auch Nachwuchstalent Jasmin Hofer, die im Herbst in der Gebietsliga in 13 Spielen 42 Tore erzielte, ebenso auf. Marie-Kristin Leitner bewies mit einer immens starken Leistung, dass mit ihr fürs Frühjahr jedenfalls zu rechnen ist.

"Ich habe heute ein wirklich gutes Spiel gesehen. Vor allem im Ballbesitz war es schon enorm stark, auch im Spiel gegen den Ball gab es gute Szenen. Mit der Leistung bin ich zufrieden, darauf lässt sich aufbauen. Wir werden in den kommenden Wochen hart weiterarbeiten, dann bin ich auch mit den Verstärkungen zuversichtlich für die Frühjahrsmeisterschaft", sagt Co-Trainer Benjamin Posch.