Österreichs Frauen-Nationalteam setzt nächsten Schritt in Richtung WM-Endrunde.

WR. NEUSTADT. Das Frauen-Nationalteam feierte am Freitagabend im Rahmen der WM-Qualifikation einen wichtigen 3:1-Heimsieg über Nordirland. Damit entscheiden die Österreicherinnen das direkte Duell gegen die Britinnen für sich und bleiben weiter auf Kurs Richtung Rang zwei in Gruppe D. Dieser würde am Ende einen Platz in den Playoffs bedeuten.

Dabei tun sich die Österreicherinnen vor allem in der ersten Halbzeit schwer, eine Lücke im Defensivverbund der Nordirinnen zu finden. Nennenswerte Chancen blieben eher die Ausnahme. Nach Eckbällen sorgten die Österreicherinnen zumindest für gefährliche Aktionen. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Neun Minuten zum Sieg

Nach Seitenwechsel fanden die Österreicherinenn aber in die Spur. Nach einem Eckball von Barbara Dunst netzte Kapitänin Carina Wenninger per Ferse zum sehenswerten 1:0. (48.). Nach einem missglückten Rückpass von Nelson auf Keeperin Burns schnappt sich Nicole Billa den Ball und trifft ins leere Tor (55.). Nur zwei Minuten später bedient Laura Feiersinger nach einer Taumkombination über Billa Barbara Dunst, die zum 3:0 vollendete (57.). Damit war die Vorentscheidung binnen neun Minuten gefallen.

Die eingewechselte Lisa Kolb scheiterte an Burns (76.), ehe in den Schlussminuten die Gäste ordentlich Druck aufbauten und glücklich auch zum Ehrentreffer durch Joely Andrews durch einen verdeckten Weitschuss kamen (85.). Die letzte dicke Chance hatte Naschenweng, die allerdings am kurzen Eck nur den Pfosten traf (87.). Mit dem verdienten 3:1 liegt Österreich nun drei Punkte vor Nordirland und hat auch das direkte Duell für sich entschieden.

Stimmen zum Spiel

Teamchefin Irene Fuhrmann: "Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so in unseren Flow gekommen. Wir wussten, dass es gegen die starke Defensive der Nordirinnen sehr schwer werden wird. Mit dem Traumstart in die zweite Halbzeit war es ein anderes Spiel. Besonders das zweite Tor freut mich, weil wir die Spielerinnen in der Analyse darauf vorbereitet haben, dass Nordirland oft sehr riskant von hinten herausspielt. Es war ein enorm wichtiges Spiel, wir haben verdient gewonnen."

Torschützin Nicole Billa: "In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan. Aber wir haben uns als Team so weiterentwickelt, dass wir uns nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Es freut mich natürlich, dass ich dem Team mit meinem Tor helfen konnte."

Sarah Zadrazil: "Es war eine schwere Partie, die uns alles abverlangt hat. Wir wussten um die Bedeutung des Spiels und haben den Kampf angenommen. Ich glaube nicht, dass es unsere beste Leistung war, aber am Ende zählt, dass wir drei Tore gemacht und die drei Punkte eingefahren haben."

Noch drei Heimspiele

Am Dienstag empfängt das Team von Irene Fuhrmann ebenfalls in Wiener Neustadt (19 Uhr) Lettland. Im Herbst wird die WM-Qualifikation mit den Heimspielen gegen England am 3. September und Nordmazedonien am 6. September abgeschlossen.

Im Juni gibt es im Vorfeld der Europameisterschaft noch drei Testspiele. Am 12. Juni geht es zuhause gegen Dänemark, am 22. Juni gegen Schottland und am 26. Juni spielt Österreich in Belgien. Bei der EM in England heißen die Gegner in Gruppe A Gastgeber England (6. Juli), Nordirland (11. Juli) und Norwegen (15. Juli).

