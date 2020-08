Neo-ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann trainierte mit Frauenministerin Susanne Raab.

WIEN. ÖFB-Neo-Teamchefin Irene Fuhrmann erhielt vor einigen Tagen hohen Besuch: Frauenministerin Susanne Raab stattete ihr in der ÖFB-Zentrale im Wiener Ernst-Happel-Stadion einen Besuch ab.

Grund war die Ernennung Fuhrmanns zur ersten weiblichen Teamchefin des ÖFB.

Raab und Fuhrmann tauschten sich über Fuhrmanns neue Rolle, die Chancen des ÖFB-Teams in der anstehenden EM-Qualifikation, Training in Zeiten von Corona und die Rolle von Frauen in der vermeintlichen Männerdomäne Fußball aus.

"Extra-Training" für Ministerin

Im Anschluss an den Talk bekam Frauenministerin Raab von Fuhrmann trotz Mittagshitze sogar noch eine „extra“ Trainingseinheit auf den Trainingsplätzen des Ernst Happel-Stadions. Nach dem erfolgreichem Kick übergab Fuhrmann Frauenministerin Raab ein signiertes ÖFB-Teamtrikot. In Kürze ist ein weiteres Treffen in der ÖFB-Frauen-Akademie in St. Pölten (NÖ) geplant.

Susanne Raab: „Irene Fuhrmann hat es geschafft, erste weibliche Teamchefin beim ÖFB zu werden. Das ist eine bemerkenswerte Leistung und zeigt, dass sich Frauen auch in Männerdomänen durchsetzen können. Fuhrmann ist damit auch ein großes Vorbild für viele junge Mädchen. Ich danke ihr auch besonders, dass ich jetzt über die Vorzüge des Innenrists Bescheid weiß.“