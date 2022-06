Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es am Sonntag in Oberwart weiter.

OBERWART. Auch am Sonntag war wieder jede Menge Sport und Begeisterung am selbigen bei den Nationalen Sommerspielen in Oberwart angesagt. Dabei trotztden die Sportler und Sportlerinnen der hochsommerlichen Hitze. Als Rahmenprogramm gab es u.a. einen Auftritt der BAfEP Oberwart, von Niki Kracher und auch der Sportunion Action Day machte Station.