ASKÖ Jabing Trainer Mag. Marc Seper wollte aus einer gesicherten Abwehr das Auswärtsspiel gegen den SV Rechnitz aufbauen und lag mit seiner Taktik goldrichtig, die dazu nötigen Spieler hat er ja mit Wappel, Bauer und Schreiner in seinen Reihen. (Obmannstv. Ewald Schranz). In der ersten Halbzeit zeigten sich die Heimischen überlegen, konnten jedoch diese Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Goalie Mathias Garger hatte an seinem Geburtstag etwas dagegen und konnte zumindest zwei Chancen der Jabinger zunichte machen. Somit ging es mit 0:0 in die Pause. Nach dem Spiel hatte der ASKÖ Jabing mehr vom Spiel und stieg Jabings Abwehrriese Adam Schreiner nach einem Eckball von Jürgen Löffler höher als die Rechnitzer Abwehr und köpfte zum 1:0 Siegestor ein. Obwohl der Schiedsrichter bis zur 97. Minute spielen ließ, gelang den Rechnitzern der Ausgleich nicht mehr. Somit liegt der ASKÖ Jabing nach drei Meisterschaftsrunden mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze der 2.Liga Süd.