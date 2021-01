Der FC SKINY Südburgenland gab einen weiteren Abschied einer Spielerin bekannt. Nachdem Franziska "Franzi" Thurner bereits vorab ihr Karrierende bekanntgab, hängt nun auch Stefanie Koch-Lefevre ihre Fußballschuhe an den Nagel.

SÜDBURGENLAND. Bereits am Ende der Herbstsaison, die in der Planet Pure Frauen Bundesliga trotz Corona-Maßnahmen finalisiert werden konnte, gab Goalgetterin Franziska "Franzi" Thurner ihr Karriereende bekannt.

Nun entschloss sich auch die zweite Offensivkraft der Südburgenländerin, Stefanie Koch-Lefevre, den Schritt in die Fußballpension. Somit kommen dem burgenländischen Aushängeschild im (Frauen-)Fußball zwei ganz zentrale Torgarantinnen aus den letzten Saisonen.

Einige Goldtore fürs Südburgenland

"Ich wollte eigentlich schon im Sommer Schluss machen, aber dann kam Corona und ich hängte den Herbst noch dran. Ich übernahm den Weinbaubetrieb mit Buschenschank zur Hälfte. Mit Hausbau, der Funktion als Gemeinderätin waren Training und Match nicht mehr vereinbar. Der FC Südburgenland ist wie zu einer zweiten Familie geworden, die ich unglaublich vermissen werde. Wenn Zeit bleibt, werde ich natürlich bei den Spielen in Mischendorf dabei sein und die Mädels anfeuern", so die 28-jährige Weinkönigin und Kellermeisterin aus Stein.

"Franzi" kam im Jänner 2018 zum FC Südburgenland und erzielte seit damals 20 Tore in der Meisterschaft, sowie zwei im ÖFB Ladies Cup. Zwei der wohl wichtigsten waren die beiden Treffer in Kleinmünchen, die den Klassenerhalt 2019 fixierten - bereits im Hinspiel im Herbst 2018 gelangen ihr drei Tore gegen die Oberösterreicherinnen.

Frühere Stationen der Steirerin der USV Loipersdorf, USV Hatzendorf und der UDFC Hof b. Straden. Insgesamt erzielte sie in 192 Meisterschaftsspielen 227 Tore und in acht Cup-Einsätzen acht Treffer. Im Nachwuchs waren es in 49 Spielen 13 Tore.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

36 Bundesliga-Treffer für Steffi

Stefanie Koch-Lefevre (33 Jahre) beendete nach nunmehr sieben Jahren beim FC SKINY Südburgenland mit 11. Jänner 2021 ihre aktive Fußballerinnenkarriere. „Nach wunderschönen sieben Jahren als Spielerin beim FC Südburgenland habe ich schweren Herzens beschlossen, meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen“, sagt Koch-Lefevre zu ihrer Entscheidung. „Ich habe mit dem Verein viele „Ups and Downs“ erlebt, in denen ich ganz besonders gemerkt habe, wie schön es ist, einen Mannschaftssport auszuüben. Auch wenn ich das Fußballspielen an sich, aber auch die Mädels des FC Südburgenland sicher extrem vermissen werde, war es nun für mich einfach an der Zeit, aufzuhören. Man wird mich aber sicher weiterhin bei jedem Heim- und Auswärtsspiel als Zuschauerin antreffen und ich werde den Verein auch gerne weiterhin unterstützen“, so Koch-Lefevre weiter.

In den 7 Jahren beim FC Süd absolvierte Stefanie Koch-Lefevre 134 Spiele und kann stolz auf eine Torbilanz von insgesamt 36 Toren zurückblicken. Insgesamt gelangen ihr in 230 Meisterschaftsspielen 95 Tore, in 20 Cupmatches sechs Treffer. Koch-Lefevre war vorm FC Südburgenland beim ASK Erlaa und ASV Spratzern als Spielerin tätig.

"Unabsteigbar": Stefanie und Susanna Koch-Lefevre bejubelten den Klassenerhalt in der Saison 2018/19 nach dem legendären 2:0 in Kleinmünchen.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

ObfStv. Stephanie Jandl: "Der Verein bedankt sich sehr für den tollen Einsatz und wünscht Steffi sowie Franzi alles Gute für den weiteren Lebensweg!"

Start der neuen Saison

In dieser Woche startete die neue Vorbereitung auf die Frühjahrssaison für die Spielerinnen des FC SKINY Südburgenland. Die Corona-Auflagen des ÖFB sind weiterhin hoch so müssen beispielsweise alle Spielerinnen wöchentliche Testungen nachweisen.