Die 15-jährige Marie-Kristin Leitner absolvierte ihre ersten Bundesligaeinsätze. Im Gespräch mit den RegionalMedien Burgenland gibt sie Einblick in ihre Ziele als Sportlerin.

KIRCHSCHLAG/STEGERSBACH/MISCHENDORF. Die erst 15-jährige Marie-Kristin Leitner spielt beim FC SKINY Südburgenland und zeigte bereits in ihren ersten Einsätzen in der Planet Pure Frauen Bundesliga, welches Talent in ihr schlummert.

Im Interview mit den RegionalMedien Burgenland/MeinBezirk.at gab die Kirchschlagerin, die seit dem Herbst die BHAK Stegersbach besucht Einblick in ihre noch junge Fußballerinnenkarriere.

RegionalMedien Burgenland: Wie bist du zum Fußball gekommen?

Marie-Kristin Leitner: Mein Papa hat auch Fußball gespielt. Darum hat mich das interessiert. Bei einem Probetraining in Kirchschlag hat es mir dann gleich sehr gut gefallen, darum habe ich mit sechs Jahren mit dem Fußball begonnen. Bis zum 14. Lebensjahr habe ich dann bei den Burschen gespielt und jetzt mit 15 Jahren darf ich in der Bundesliga beim FC Südburgenland spielen.

Wie bist du zum FC Südburgenland gekommen?

Ich besuche das Mädchenfußballzentrum an der HAK Stegersbach und durch die Kooperation mit dem Verein hat mich die Obfraustellvertreterin Stephanie Jandl kontaktiert, ob ich mir vorstellen kann, in der Bundesliga zu spielen. Da ich im Dezember 15 wurde, war dies nun möglich. Im Jänner hatte ich mein erstes Training und seit dem bin ich dabei.

Beim 4:1-Testspielsieg gegen Krenglbach durfte Marie-Kristin (r.) über einen Doppelpack jubeln.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Wie waren deine ersten Erfahrungen?

Es ist schon etwas anderes als bei den Burschen. Ich freue mich echt sehr, dass ich schon erste Bundesligaeinsätze hatte und dass mich das Team so super aufgenommen hat. Natürlich hilft es auch, dass doch viele Schulkolleginnen auch beim FC Südburgenland spielen. Es ist auch wirklich toll, dass mich meine Familie und auch Freunde so intensiv unterstützen. Mein Opa versäumt praktisch kein Match.

Was gefällt dir am Fußball?

Es ist ein Teamsport und gleichzeitig Bewegung. Man kann alles als Mannschaft umsetzen und vor allem ist es ein Sport, den man mit seinen Freunden ausüben kann. Das motiviert und gegenseitig unterstützen wir uns auch.

Welchen Vorteil hat das Mädchenfußballzentrum als Verbindung von Sport und Schule?

Die Kombination gefällt mir. Am Vormittag gibt es beispielsweise auch Trainings, somit sitzen wir nicht den ganzen Tag nur im Unterricht. Am Abend gibt es dann Freizeit oder die Trainings beim FC Südburgenland. Wir trainieren zweimal vormittags in Stegersbach und dreimal in der Woche beim Verein. Das bringt auch Abwechslung.

Welche Postion spielst du am liebsten?

Bei den Burschen hab ich meist links im Mittelfeld gespielt. Bei Südburgenland agiere ich eher im Zentrum, diese Position passt mir ganz gut.

Marie-Kristin Leitner (l.) - hier gegen Sandra Mayrhofer - gab ein gelungenes Bundesligadebüt für die für den FC Südburgenland gegen den USV Neulengbach.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Worin siehst du deine Stärken?

Flanken und Schuss! Ich denke, ich tu mir in der Balleroberung auch leichter als im Spiel 1:1.

Was sind deine sportlichen Ziele?

Mein erstes großes Ziel habe ich jetzt schon erreicht, nämlich in der Bundesliga zu spielen. Nun gilt es den Klassenerhalt mit dem FC Südburgenland zu schaffen. Ich möchte natürlich auch gerne einmal im Nationalteam spielen und den Weg ins Ausland schaffen. Mir ist dabei aber wichtig, alles Schritt für Schritt zu machen. Ich habe ja noch ein wenig Zeit.

Und wie sieht es beruflich aus?

Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, einmal Masseurin zu werden und vielleicht Profifußballerin.

Hast du Vorbilder im Fußball?

Mein großes Vorbild ist Laura Feiersinger. Sie hat eine gute Persönlichkeit, ist sehr ehrgeizig und hat schon immens viel erreicht. Außerdem ist sie eine hervorragende Fußballerin.

Deine Kusine Celine spielt ja schon länger in der Frauen Bundesliga - beim USV Neulengbach. Gibt sie dir ein paar Tipps?

Ja, Celine ist natürlich auch ein kleines Vorbild. Wir reden schon immer wieder und bin auch, wenn es die Zeit zulässt, bei dem einen oder anderen Match von ihr zuschauen. Sie war vor ein paar Jahren in einer ähnlichen Situation wie ich, darum haben wir uns über ihre ersten Erfahrungen im Internat schon ausgetauscht. Wir sprechen auch so öfter und verstehen uns sehr gut.

Die Kusinen Marie-Kristin Leitner (FC Südburgenland) und Celine Leitner (USV Neulengbach) beim "Familienfoto"

Foto: Celine Leitner

hochgeladen von Michael Strini

Was hast du sonst noch so für Hobbys?

Schifahren, Schwimmen, Radfahren und Volleyball.

Noch eine abschließende Frage - das Frauen-Nationalteam gastierte ja wieder in Bad Tatzmannsdorf. Schafft dieses die WM-Qualifikation und was traust du dem Team von Irene Fuhrmann bei der Euro in England zu?

Ich glaube schon, dass sie es schaffen können. Wichtig ist erstmal die Qualifikation für die Playoffs und dort ist alles möglich. Ähnlich sehe ich es auch bei der EM. Da hat Österreich eine schwierige Gruppe, aber mit England und Nordirland zwei Teams, die Österreich schon gut kennt. Ich drücke dem Team jedenfalls kräftig die Daumen.

Wordrap