Der TC Aschau organisierte heuer wieder einen Tenniskurs für Kinder und Jugendliche.

ASCHAU. Für Kinder und Jugendliche, die Freude am Tennissport haben oder damit anfangen wollen, organisierte der TC Aschau auch heuer wieder einen mehrwöchigen Tenniskurs in den Ferien. Diese schöne Sportart im Freien ist gesund und macht viel Spaß, sorgt für ausreichende Bewegung und fördert die Koordination und Kondition.

Das Kursangebot für Anfänger und Fortgeschrittene wurde sehr gut angenommen und Kursleiter Matthias Janisch freute sich über die große Begeisterung der jungen Talente. Heidi Bundschuh und Ingrid Ulreich vom TC Aschau sorgten für den reibungslosen Ablauf. Am Ende des Kurses gab es für die angehenden Tennisasse Urkunden und Pizza.