Michael Sepers Stärken sind sein Aufschlag und seine Vielseitigkeit im Spiel.

OBERWART (ms). Michael Seper gehört zu den großen Zukunftshoffnungen im burgenländischen Tischtennis. Der 18-Jährige hat sein Können bereits mehrmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

"Ich spiele Tischtennis seit der 2. Klasse Volksschule und bin durch einen Schulfreund dazu gekommen. Mit gefällt die Schnelligkeit des Sports und auch die unterschiedlichen Spielertypen, die es gibt", sagt Michael Seper.

Konzentration gefragt

"Im Tischtennis muss man immer konzentriert und fokussiert bleiben. Im Einzel ist man natürlich auf sich alleine gestellt und hat weniger Zeit zum reagieren. Im Doppel ist wesentlich, gut mit seinem Partner zu harmonieren, denn jeder Spieler muss abwechselnd den Ball schlagen", beschreibt der Oberwarter.

Seine Stärken sieht Seper im Aufschlag und der Vielfältigkeit in seiner Spielweise. "Ich trainiere drei- bis fünfmal die Woche. Aktuell sind wir im Nachwuchs fünf Spieler, wobei nur zwei wirklich intensiver trainieren", so der Spieler vom UTTC Oberwart.

Zweimal Bronze

Seine bisher größten Erfolge war der U21-Landesmeistertitel, sowie jeweils Platz 3 bei Nachwuchs-Meisterschaften im Doppel 2018 und 2019 mit seinem Partner Phillip Enz.

"Ich will unter die Top 15 bei den U21-Spielern in Österreich kommen und in der 2. Bundesliga für Neusiedl am See eine bessere Bilanz als im Vorjahr schaffen", so der HTL Pinkafeld-Schüler, der auch Fußball, Darts und Basketball zu seinen Hobbys zählt.

Corona-Pause

Auch für ihn gab es eine längere Corona-Pause. "Seit rund einem Monat kann ich wieder normal trainieren. Davor habe ich wenig trainiert, weil die Hallen geschlossen waren. Die nächste Bewerbe wird es wohl erst ab September geben. Ansonsten heißt es, Bälle desinfizieren, kein Handshake, aber sonst gibt es seit den neuesten Lockerungen keine Einschränkungen mehr", berichtet er.