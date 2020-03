Der 29. Februar brachte Glück!

Trotz einiger Ausfälle durch Krankheit und Verletzungen konnte 3 mal das Siegespodest, 2 mal der 2. Platz und 3 mal das Stockerl auf Platz 3 bestiegen werden. Von 10 gestarteten Beiträgen der Meisterschaftsgruppe der Musical & Stage Dance Company Burgenland qualifizierten sich bei den Austrian Open in Schwechat in der Disziplin "Musical Theater" 7 Beiträge zu den World Dance Masters nach Porec/Kroatien. Davon sogar 2 in die Profiklasse!

Danke an unseren großen Fanclub, der wieder einmal nicht zu bremsen war und unsere Helden lautstark unterstützte!



Hervorragendes Ergebnis:

1. Platz - Musical/Trio/Senioren "Roll in the hay" qualifiziert in die Profiklasse

1. Platz - Musical/Gruppe/Senioren "This is me" qualifiziert in die Profiklasse

1. Platz - Musical/Formation/Kinder "Tarzan"

2. Platz - Musical/Solo/Minis "I want it all"

2. Platz - Musical/Trio/Senioren "Candy Store"

3. Platz - Musical/Solo/Kinder "I´m a believer"

3. Platz - Musical/Trio/Senioren "Smash"

3. Platz - Musical/Gruppe/Kinder "Jailhouse Rock"

4. Platz - Musical/Formation/Senioren "Simon`s Song"

6. Platz - Musical/Solo/Junioren "What a feeling"

Wir bedanken uns bei allen fürs Daumen halten!