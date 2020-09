Selbst in der Corona bedingten "stillen" Zeit hat sich einiges im Informstadion verändert.

Vor allem aber wurde die in die Jahre gekommene Kabine der Kampfmannschaft auf Betreiben und mit Unterstützung von Präsident Gerhard Horn vollkommen umgebaut. Durch das Herausnehmen einer Zwischenwand ist der Raum jetzt beinahe doppelt so groß wie vorher, dazu wurde für jeden Kaderspieler ein Platz zum Umziehen mit darüberliegendem versperrbaren Kästchen geschaffen. Ab sofort erstrahlt die Kabine in neuem Glanz - und das in den Vereinsfarben blau und weiß.

Die Einweihung erfolgte dann beim Spiel gegen Siegendorf, welches leider eine bittere 3:4-Niederlage wurde.