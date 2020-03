Der ASKÖ Schlaining baut am Sportplatzgelände um.

ALTSCHLAINING. Der ASKÖ Schlaining investiert am Sportplatz und erweitert bzw. modernisiert die Sportplatzkabinen. "Es war notwendig bei den alten Kabinen etwas zu tun, da auch das Dach bereits in die Jahre gekommen ist. Wir wollten nicht nur das Dach alleine sanieren, sondern ein modernes Gesamtkonzept realisieren", so Obm. Christian Kristaloczi.

So wird eine komplett neue Terrasse mit 200m2 errichtet sowie ein neuer Clubraum mit 90m2 draufgesetzt und beides überdacht. "Die ersten Vorbereitungsarbeiten sind bereits seit etwa einem Monat im Gange. Die Betonarbeiten sind schon fertig und sozusagen die erste Gleiche erledigt", sagt Kristaloczi.

Fertigstellung im Mai

Die Fertigstellung ist für Mai geplant, die offizielle Eröffnungsfeier soll im Juni nach Ende der Meisterschaft stattfinden. "Mit der Terrasse und dem neuen Clubraum schaffen wir eine moderne Attraktion für die Zuschauer, die zudem noch einen besseren Blick auf den Sportplatz ermöglicht", sagt Schriftführer Werner Glösl.

Unterstützt wird der Verein beim Projekt von der Gemeinde und auch dem Sportreferat des Landes. "Mir ist wichtig, im Rahmen der Möglichkeiten die Sportvereine auch bei infrastrukturellen Maßnahmen zu unterstützen. Moderne Sportstätten sind eine wichtige Basis für die sportlichen Leistungen", betont LR Christian Illedits.