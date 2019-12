Das bssm Oberschützen ehrte die erfolgreichen Schulsportler am Donnerstagvormittag im Kulturzentrum Oberschützen.

OBERSCHÜTZEN. Am Donnerstag, 19. Dezember, wurde im Rahmen einer kleinen Feier mit Rückblick auf das Schulsportjahr im bssm Oberschützen auch die Siegerehrung der bssm-Sportlerwahl im Kulturzentrum Oberschützen durchgeführt.

"Miss bssm 2019" wurde Basketballerin Nina Horvath von den Gunners Girls. "bssm Rookie of the Year 2019" darf sich Fußballer Fabian Wohlmuth (AKA Burgenland) nennen. "bssm Rabbit of the Year 2019" ist Valentin Pasterk (Young Gunners). Für alle gab es Wertgutscheine.

Die Nominierten