Das zweite Hallenheimturnier an dem der SV Klöcher Bau Oberwart teilnahm, der zweite Turniersieg.

Jemand der von Anfang an, an diesem Nachmittag dabei war hätte nach dem ersten Spiel gegen Neuberg bereits gesagt, das wird nichts mit dem Turniersieg. Doch eine Ansprache in der Kabine reichte aus um das richtige Auftreten in der Halle herbeizurufen. Denn im Spiel gegen Pinkafeld (Pinkafeld spielte zuvor 1:1 gegen Neuberg) konnte sich Oberwart durch 2x Doppelpack von Jani & Radics mit 4:1 durchsetzen und stieg aus Gruppenzweiter auf. Im Kreuzspiel setzte sich dann Neuberg mit 5:1 gegen Stegersbach durch und Oberwart erkämpfte sich durch defensiv sehr starke Leistung 1:0 (Torschütze Herrklotz) gegen die AKA Burgenland U18 und hatte dann die Chance zur Revanche. Die Revanche ist dann geglückt. Denn mit einem 5:1 Sieg (1 Sekunde zu spät für das 6:1 - wäre dann das erste Tor von Erman Bevab für den SVO gewesen) konnte man sich nicht nur 162 Punkte fürs BFV Hallenmasters sichern sondern konnte sich wie bereits erwähnt für die Niederlage zu Beginn des Turniers gegen SV Neuberg revanchieren.