Die SpG Oberwart/Rotenturm feiert 1:0-Heimsieg im Bezirksderby gegen ASKÖ Kohfidisch.

OBERWART. Gleich zum Auftakt der Frühjahrssaison in der Burgenlandliga kam es zum Bezirksderby zwischen der SpG Oberwart/Rotenturm und dem ASKÖ Kohfidisch.

Von Beginn weg eine flotte Partie hatten die Hausherren mehr vom Spiel und auch die häufigeren Torraumszenen, wobei Kohfidisch immer wieder über schnelle Konter für Gefahr sorgte. Die Abwehrreihen beider Teams ließen aber kaum nennenswerte Chancen zu.

Torlos in die Pause

In einigen Aktionen war Gäste-Keeper David Kraft schneller als Herrklotz & Co. Nach einem Eckball sprang ein Kopfball auf die Oberlatte des Fidischer-Gehäuses (33.). Ansonsten war kaum eine Torchance gegeben.

Auf der Gegenseite war es Kapitän Julian Binder, der mit einem scharfen Freistoß in der Nachspielzeit Oberwart-Keeper Michael Fauland zu einer Faust-Parade nötigte. Danach war Schluss und es ging torlos in die Kabinen.

Goalgetter schlug zu

Auch nach Seitenwechsel blieb das Spiel offen, wurde aber zunehmend trotz kühler Temperaturen hitziger, denn nach Seitenwechsel zückte Schiedsrichter Mirislav Cosic fünf Mal den gelben Karton, vor der Pause war es nur drei Mal der Fall.

Und wer wähnte, dass der gewinnt, der das erste Tor erzielt, sollte Recht behalten. In der 63. Minute bezwang Goalgetter Thomas Herrklotz mit seinem 13. Saisontreffer Kraft zum umjubelten 1:0 für Oberwart. Die Hausherren hielten diesen knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und bescherten so ihrem Neo-Coach Christian Zach den ersten Saisonsieg im ersten Spiel.