Die Oberwarter Kicker der U11 konnten sich zum Saisonauftakt gegen die Alterskollegen der Spielgemeinschaft Avita Therme mit 9:7 durchsetzen. Dabei sah es in der ersten Hälfte nicht einmal danach aus.

Nach einer 1:0 Führung kassierte man drei Gegentreffer. Dennoch gelang bis zur Halbzeit noch der verdiente Ausgleich. In der zweiten Hälfte erhöhte man den Druck, führte bald mit 6:3 und am Ende gewann man verdient mit 9:7!