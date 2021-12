Für die Unger Steel Gunners Oberwart endete ein klarer Sieg in einer unnötigen Heimniederlage gegen die Flyers Wels.

OBERWART. Im letzten Spiel vor Weihnachten sollte der dritte Sieg in Folge her. Ohne Blazevic (Knieprobleme) und Howard (Corona) ging es Samstagabend gegen die Flyers Wels. Der an Rückenschmerzen leidende Chatzinikolas biss die Zähne zusammen.

Den besseren Start erwischten zwar die Flyers, doch Oberwart kommt doch bald ins Spiel und Käferle sorgt mit einem Steal für die erstmalige Führung (8:7). Mit einem 15:14 geht es in den zweiten Abschnitt. In diesem können die Gunners sich nach wechselnder Führung doch mit einem 35:31 in die Halbzeit spielen.

Führung vergeigt

Mit Wiederbeginn sind die Gunners am Drücker - Poljak und Knessl sorgen für ein 40:31. Die Oberwarter bauen ihren Vorsprung weiter aus und führen nach Cashaw-Score mit +11 (50:39). Danach unterlaufen den Leitner-Jungs aber immer häufiger Fehler und Unkonzentriertheiten. Das bringt die Gäste wieder ins Spiel. Mit 50:45 geht es in Viertel 4.

Die Gunners kommen wieder besser ins Spiel, doch auch diesmal können sie einen zweistelligen Vorsprung nicht nach Hause spielen. Die Flyers verkürzen. Während die Gunners Punkte liegen lassen, agieren die Welser effizienter. Am Ende sorgen zwei Freiwürfe für den 67:67-Ausgleich und erzwingen die Overtime.

Diese dreht das Spiel endgültig. Während Oberwart mehrmals aus der Distanz scheitert, punktet Wels. Auch die Kräfte schienen bei den Gunners zu Ende sein. Die Overtime geht mit 78:72 an die Gäste aus Wels. Der Selbstfaller der Oberwart lässt wohl keinen echten Weihnachtsfrieden einkehren.

Werfer Gunners: Chatzinikolas 16, Poljak 13, Gardner 12, Käferle 11, Cashaw 9, Patekar 5, Knessl 4, Rickman 2

Werfer Flyers: Von Fintel 21, Birts 16, Delaney 15, Lull 13, Orf 5, Jakupovic 3, Waser 3, Razdevsek 2

Headcoach Horst Leitner musste eine weitere Niederlage seiner Gunners mitansehen.

Foto: Michael Strini

Stimmen zum Spiel

Horst Leitner, Coach Gunners: „Gratulation an Wels. Wir müssen uns überlegen, wie wir zu Lösungen kommen, die wir auch schaffen zu exekutieren.“

Renato Poljak, Spieler Gunners: „Wir haben nicht die Leistung abrufen können, die wir gegen die Timberwolves und gegen Gmunden gespielt haben. Das war der Grund, warum wir heute verloren haben.“

Heimspiel am Stefanietag

Am Sonntag, 26. Dezember, geht es für die Gunners zuhause gegen die Traiskirchen Lions weiter. Spielbeginn in der Sporthalle Oberwart ist um 17.30 Uhr. Am Donnerstag, 30. Dezember, geht es für Oberwart zu den Kapfenberg Bulls (19 Uhr.)