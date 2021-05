Das österreichische Fußballnationalteam der Herren absolviert bis 1. Juni ein Euro-Vorbereitungscamp in Bad Tatzmannsdorf.

BAD TATZMANNSDORF. Das Herren-Nationalteam traf am Donnerstag gesund und gut gelaunt in Bad Tatzmannsdorf ein, um sich gemeinsam auf die UEFA EURO 2020 vorzubereiten. Bis 1. Juni werden Franco Foda und sein Team im AVITA zu Gast sein, am 2. Juni geht es nach Middlesbrough zum Länderspiel gegen England (21 Uhr).

Danach geht es in Wien weiter, wo am 6. Juni (17.30 Uhr) im Ernst Happel Stadion zum Abschluss der Vorbereitung die Slowakei wartet. Anschließend bezieht der ÖFB-Tross ab 8. Juni das finale Teamquartier in Seefeld in Tirol.

Mannschaftsabend als Auftakt

Der erste Tag in Bad Tatzmannsdorf verlief noch ohne sportliche Höhepunkte, in Ruhe ankommen war Priorität Nummer 1. Am frühen Abend lud Teamchef Franco Foda die Spieler, Betreuer und das Organisationsteam zum gemeinsamen Grillabend am Hannersberg. Dort verwöhnte Team-Koch Fritz Grampelhuber die Gruppe mit österreichischen Grill-Spezialitäten. Unterstützung bekam er dabei von Hoffenheim-Legionär Stefan Posch. Konrad Laimer wurde als Geburtstagskind gefeiert.

Foto: ÖFB

hochgeladen von Michael Strini

Am Freitagnachmittag gab es das erste Training, am Samstagvormittag das zweite.

Nationalteam startet Euro-Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf