Isabella Holpfer (GCC Bad Tatzmannsdorf) war für ein paar Tage auf Heimaturlaub. Für 2022 hat die Olbendorferin einiges geplant.

OLBENDORF. "Danke mir geht's gut", meinte Golfsportlerin Isabella Holpfer lächelnd. Für zwei Wochen verweilte die Olbendorferin, die seit dem Vorjahr in den USA an der University of Georgia studiert, in Österreich. "Da gab es auch die Möglichkeit, ein paar Tage Schi zu fahren", so Isabella.

Anfang Jänner ging es dann wieder zurück in die USA, wo sie heute, am 6. Jänner, mit ihrer Familie in Minnesota ihren 21. Geburtstag feiert. "Ich werde dort auch zu ein American Football Spiel besuchen", berichtet Isabella.

Erstes Turnier Ende Jänner

"Am 10. Jänner beginnt dann wieder die Uni. Wir haben unser erstes Turnier Ende Jänner, daher werden die Qualifikationsrunden ziemlich bald wieder beginnen. Am 17. Jänner dürfen wir beim Augusta National spielen, was natürlich eine große Ehre ist", freut sich das Geburtstagskind schon auf den Saisonstart.

"Wir haben dann 4 bis 5 reguläre College Turniere verstreut über das Semester und im Mai finden die Regionals und Nationals statt. Das sind die wichtigsten Turniere der College Saison", schildert Holpfer.

Großes Ziel Team-Weltmeisterschaft

"Ich werde dann Ende Mai wieder nach Österreich fliegen, um europäische und österreichische Turniere während der Ferien zu spielen. Ein Highlight im Sommer wird ist die Team-Weltmeisterschaft in Paris sein, für die ich hoffentlich vom Österreichischen Golfverband nominiert werde. Das ist für heuer ein großes Ziel", so die 21-Jährige.