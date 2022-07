Das Traningslager in Bad Tatzmannsdorf geht für den SK Rapid Wien mit einer 2:3-Niederlage gegen den AEK Larnaka zu Ende.

Nach zwei Siegen gegen Neusiedl und Lafnitz stand Rapid Wien am Samstag im letzten Testspiel des Trainingslagers in Bad Tatzmannsdorf dem AEK Larnaka aus Zypern gegenüber. Auch Bürgermeister Georg Rosner und Nationalratsabgeordneter Christian Drobits waren gekommen, um sich das Spiel im Oberwarter Informstadion anzuschauen.

Nach einigen, nicht sehr erfolgreichen Torversuchen von beiden Seiten ging Larnaka mit einem Tor durch Victor Olatunji in der 35. Minute in Führung. Die zweite Spielhälfte startete für Rapid ebenso chancenlos wie die erste, bis ein knapper Torschuss in der 66. Minute die Hoffnung der Fans wieder aufleben ließ. Zwei Minuten später gelang Dragoljub Savic dann der Ausgleich. Larnaka ging wenig später wieder in Führung, als Oier Sanjurjo einen Eckball verwandelt. Nachdem Rapid wieder den Ausgleich schaffte, war die Hoffung der Fans auf ein letztes Tor groß. In der 86. Minute gelang dem zypriotischen Klub jedoch das 3:2, wodurch das Gastspiel in Oberwart für die Wiener ohne einen Sieg ausging.