Die SV Klöcher Bau Oberwart schafft 10. Sieg im 10. Spiel der Saison.

OBERWART/PARNDORF. Die SV Oberwart bleibt das Maß aller Dinge. Mit makellosen neun Siegen aus neun Spielen gastierten die Spieler von Florian Hotwagner zum bisherigen Tabellenführer, den ebenfalls noch ohne punkteverlust agierenden Parndorfern.

Der "Ligaprimus" startete auch agil, während Oberwart nur behebig in die Gänge kam. So gab es bereits nach wenigen Minuten die erste gute Möglichkeit durch Marius Charizopulos, die aber knapp vorbeiging. Parndorf erarbeitete sich weitere Chancen. Eine verwertete Mario Wendelin schließlich zum verdienten 1:0. Dieser Treffer schien bei Oberwart den Schalter umgelegt zu haben, denn nun zeigten die Gäste viel Willenskraft.

Die erste dicke Chance gibt es nach einer guten halben Stunde. Lukas Zapfel übernimmt einen Abpraller direkt und Parndorf-Schlussmann Jan Slovenciak kann den Ball erst nach mehrmaligem Nachfassen vor der Linie unter Kontrolle bringen (33.). Nach herrlichem Zuspiel von Zapfel war es dann der Goalgetter vom Dienst Thomas Herrklotz, der den Oberwartern den Ausgleich bescherte (41.).

Nach Seitenwechsel bekamen die 800 Zuschauer ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe zu sehen. Nach einem Foul an Lukas Kantauer entschied Referee Albert Wandl auf Elfmeter und Herrklotz lie´ß Slovenciak mit platzierten Schuss keine Chance. Damit drehte #7 das Match zunächst.

Parndorf lässt sich aber nicht abschütteln und drängt auf den Ausgleich. Oberwart bleibt im Konter aber gefährlich. In der Schlussphase wurde es dann ziemlich hektisch und Wandl zum "Kartenspieler", denn ab Minute 80 teilte er nicht weniger als fünfmal Gelb an die Gäste aus.

Zudem gab es nach Foulspiel von Adam Peter Woth Strafstoß für das Heimteam. Doch Matus Mikus "versemmelte" die große Möglichkeit und setzte den Ball weiter über das Tor. Einige Nachspielminuten hieß es für die mitgereisten Fans und Spieler noch zittern. Dann durfte Oberwart über den 2:1-Sieg und die Tabellenführung jubeln.

SVO-Präsident Gerhard Horn: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Top-Spiel ist seinem Namen in jeder Beziehung gerecht geworden. Wir haben zwar ziemlich lange gebraucht, um ins Match zu finden, kämpferisch, läuferisch und vor allem nach der Pause auch spielerisch gebührt der gesamten Truppe ein Pauschallob. Und jetzt dürfen wir auch ein bisserl mit dem Herbstmeister spekulieren, denn wir haben nun alles selbst in der Hand."