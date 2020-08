Am Samstag, dem 15. August testeten die beiden Reserven von Oberwart und Unterschützen am Trainingsplatz in Oberwart gegeneinander. Es war für beide Mannschaften der letzte Test vor dem Ligastart. Für Oberwart geht es nächste Woche zuhause gegen Ritzing (Burgenlandliga) und für Unterschützen geht es am kommenden Wochenende nach Deutsch Kaltenbrunn (1. Klasse Süd).

Nun zum Spielverlauf - man merkte bereits das hinter den Aufstellungen auch schon taktische Entscheidungen stehen. Auch viele der Spielvarianten wurden bereits für den kommenden Ligastart getestet. Viele der Aktionen wurden von beiden Mannschaften zumeist zwar gut angefangen, aber schlecht zu Ende gespielt. Es war mehr ein Spiel der Halbchancen als ein Spiel der effektiven Chancen, welche auch zu Toren geführt hätten. Der Endstand war aus diesem Grund 0:0, wobei jene Halbchancen waren von den Unterschützener meist die besseren Halbchancen.