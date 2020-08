Das letzte Vorbereitungsmatch vor dem ersten Pflichtspiel nach der Corona-Unterbrechung stand am gestrigen Dienstag auf dem Programm. Der Testspielgegner war niemand geringeres als die Amateurmannschaft vom SV Licht Loidl Lafnitz.

Mit dabei war bei diesem Spiel auch endlich Mittelfeldmotor Bernd Kager. In seinem ersten Spiel für die SV Klöcher Bau Oberwart (nach Austria Klagenfurt und SV Lafnitz) gelang der Sportvereinigung Klöcher Bau Oberwart direkt wieder ein 2:0-Sieg.

Den Grundstein für den Sieg legte bereits in der 4. Minute Nico Binder, welcher nachdem Paulo Jani einen Schuss von halbrechts auf das Tor abfeuerte, den abgewehrten aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte. Der zu diesem Zeitpunkt noch herrschende Regenschauer sorgte dafür das der Ball relativ schnell dahinging. Dennoch versuchten beide Seiten im Laufe des Matches die ein oder andere gute Chance herauszuspielen, aber niemanden wollte so richtig ein Tor gelingen. Ehe in der 82. Minute Thomas Herrklotz per Elfmeter zum Endstand einschoss. Herausgespielt wurde dieser Elfmeter ebenfalls von einem der Neuzugänge, nämlich Dominik Sperl.

Nach dem Spiel gaben sich Spieler und Trainer sehr zuversichtlich dem folgenden Cupmatch gegen Hannersdorf, welches bereits am Samstag um 17 Uhr in Hannersdorf stattfindet. Klar ist eines, auch wenn man die Testspielergebnisse nicht richtig werten kann, aber mit 3 Siegen und 2 Unentschieden (jeweils 2:2) ist für das Cupmatch jede Menge Selbstvertrauen getankt!