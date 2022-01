Die Oberdorferin Tina Hetfleisch beweist auch beim zweiten Jogllandcup-Bewerb ihr Können.

OBERDORF. Nach dem Eröffnungssieg beim Riesentorlauf in der Vorwoche in Mönichwald setzte die Oberdorferin Tina Hetfleisch, die für den USC Pinkafeld startet, auch im zweiten Rennen des Jogllandcups den Erfolgslauf fort.

Beim ersten Slalom in Miesenbach-Wiesenhofer setzte sie sich mit zweimaliger Laufbestzeit in gesamt 1:06:04 gegen Viktoria Taus durch. Die übrigen Starterinnen bei den U16 weiblich fielen aus der Wertung. Bei den U16männlich fuhr der Bad Tatzmannsdorfer Peter Verhas mit 1:08:01 als Dritter aufs Podest. Am Sonntag gibt es ein weiteren Slalom in Miesenbach.

Tina Hetfleisch siegt beim Jogllandcup-Riesentorlauf