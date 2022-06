Heute wurden mit dem traditionellen Fackellauf, dem Torch Run, auch in Pinkafeld die Special Olympics Sommerspiele 2022 im Burgenland eingeläutet. Die Sportler liefen mit Schülern der Polizeischule quer durch Pinkafeld und präsentierten stolz ihre Flamme der Hoffnung.

PINKAFELD. Gestartet hat der Torch Run gestern in Eisenstadt und verlief weiter in Parndorf. In jedem Ort liefen die Teilnehmer gut sichtbar ein paar Kilometer, um am Ziel einer kleinen Zeremonie beizuwohnen. Jetzt geht es für sie mit dem letzten Fackellauf in Oberwart weiter, ehe dort die große Eröffnungsfeier ansteht.

"Wenn etwas bei unseren Sportlern nicht so funktioniert wie gewollt, ärgern sie sich natürlich auch. Am nächsten Tag sagen wir jedoch: ´Wir wir gehen es wieder an und dieses Mal besser!", so der Präsident der Special Olympics Österreich bei seiner Rede heute.

