Die Olympischen Winterspieler und unsere Erwartungen an die österreichischen Athleten.

BEZIRK OBERWART. Skispringen, Langlaufen, Rodeln, Biathlon und Eishockey sind einige der vielen Sportarten, welche bei den Olympischen Winterspielen enthalten sind. Aus der ganzen Welt, reisen Wettkämpfer nach Peking um vom 4. bis zum 20. Februar ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Österreich hat 106 Athlet*innen verabschiedet, unter anderem zwei Burgenländerinnen.

Dujmovits Julia aus Sulz vertritt uns als Snowboarderin und die Oberpullendorferin Ziegler Miriam tritt im Eiskunstlauf an. Das Sportevent sorgt für Aufregung, aber welche Erwartungen und Hoffnungen haben die Österreicher*innen an die Athleten, welche unser Heimatland vertreten? Wir haben gefragt!

Umfrage zu den Medaillenerwartungen



RegionalMedien Burgenland: „Wie viele Medaillen trauen Sie Österreich zu?“



Anna Riebenbauer , aus Friedberg: „10-20 Medaillen traue ich Österreich zu und die meisten bekommen wir in den Bereichen Ski Alpin, Slalom und Riesentorlaufen. Zudem könnten wir auch beim Langlauf ein paar einsammeln.“

„Wer sind Ihre Medaillenfavoriten?“



Anna Riebenbauer , aus Friedberg: „Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr.“

Matthias Mayer als große Hoffnung

Resümierend, kann der Skirennläufer Matthias Mayer als der Teilnehmer bezeichnet werden, an den viele Erwartungen gestellt werden. Ob die von Anna Riebenbauer erwarteten fünf, oder die von Jana Kancz geschätzten 22 Medaillen näher an der Wahrheit liegen, werden wir erst in den kommenden Wochen erfahren.

Für die Wettkämpfe in den unterschiedlichen Disziplinen wünschen wir den Teilnehmern viel Erfolg und faire Spiele. Wie Bundeskanzler Alexander van der Bellen bedeutet hat, ist auch unser Anliegen: „Kommen Sie gesund wieder zurück.“