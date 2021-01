Österreichs Bahnrad-Aushängeschild Verena Eberhardt kritisiert das mögliche Aus für Österreichs einzige Radbahn im Ferry Dusika-Stadion.

ST. MARTIN/WIEN. Das Ferry Dusika-Stadion soll noch heuer abgerissen werden und durch eine neue multifunktionale "Sport-Arena Wien" ersetzt werden. Das rund 50 Millionen Euro-Projekt soll einen Schwerpunkt auf den Ballsport setzen und auch Platz für Leichtathletik und Geräteturnen haben.

Was allerdings aktuell in den Plänen fehlt, ist eine Nachfolgelösung für die aktuell in Österreich einzige Holzradbahn für die Bahnradsportler, die derzeit im Ferry Dusika-Stadion ihren Platz hat. Für die mehrfache Staatsmeisterin Verena Eberhardt gibt es dafür viel Kritik.

Für Sport eine Katastrophe

"Ich finde es katastrophal für alle, nicht nur für mich, da es die einzige Bahn in Österreich ist. Für uns Sportler ist es absolut notwendig, eine Wettkampfbahn in Österreich zu haben, um Bewerbe und vor allem Trainings zu ermöglichen. Das ist die Basis, um international wettbewerbsfähig zu bleiben", kritisiert Verena Eberhardt das mögliche Aus.

"Vor allem Zeitpunkt ist sehr interessant. Gerade jetzt im Olympiajahr, wenn sich erstmals seit 16 Jahren wieder Bahnradsportler für Olympia qualifizierten, wird so eine Entscheidung getroffen. Es ist auch fragwürdig, wie der Österreichische Radsportverband eingebunden war oder es tatsächlich erst über Medien bekannt wurde. Jedenfalls scheint der Interesse für den Radsport sehr klein zu sein!", zeigt sich Verena verärgert.

Offen wie es weiterläuft

"Wie es weiterläuft, wissen wir nicht. Wir müssten ohne Bahn in Österreich Alternativen suchen und ins Ausland ausweichen. Doch auch da sind die Möglichkeiten gering. Die nächsten Bahnen gibt es in Berlin, wobei diese selten geöffnet sind. Es gibt auch eine in Grenchen in der schweiz, wobei eine Stunde 100 Euro kostet. Es gibt auch Bahnen in Tschechien und Italien, wobei die Fahrt dortin rund sieben Stunden dauert", fasst Eberhardt zusammen.

Alternativprogramm

Aktuell absolviert die St. Martinerin ein Alternativprogramm. "Ich absolviere täglich Radeinheiten auf dem Ergometer zuhause, gehe laufen und in die Kraftkammer. Wir machen auch viele Wanderungen. Gerade im Schnee sind Alternativprogramme wichtig. Ich baue so Kraft und Ausdauer auf", schildert sie.

Demnächst stehen zwei Bahntrainingsblöcke mit dem Nationalteam in Wien am Programm. "Der erste Block findet vom 25. bis 30. Jänner statt, der zweite dann vom 8. bis 13. Feber", blickt Verena in die Zukunft.