Radsportlerin Verena Eberhardt nimmt Kurs auf die Staatsmeisterschaft im Einzelzeitfahren und beim Straßenrennen. Beides findet im Burgenland statt.

ST. MARTIN/WART. Kommendes Wochenende finden zwei Rad-Staatsmeisterschaften im Burgenland statt. Am Samstag, 22. August, geht ab 11 Uhr das Einzelzeitfahren mit rund 285km rund um Lutzmannsburg über die Bühne. Am Sonntag, 23. August, startet um 9.45 Uhr das 127,6km lange Straßenrennen mit Start und Ziel vorm Stadion in Mattersburg.

Mit dabei ist auch die St. Martinerin Verena Eberhardt: "Ich freu mich schon extrem. Sowohl das Straßenrennen als auch das Zeitfahren kommen mir vom Kurs her sehr entgegen. Ich gehöre jedoch natürlich nicht zu den Top Favoritinnen, da ich mich die letzten Jahre eher auf die Bahn konzentriert habe, aber wenn ich einen oder zwei gute Tage erwische, kann ich sicher gut mitmischen."

Ziel sind Top 10-Plätze

"Beim Zeitfahren gibt es an die 8 Spezialistinnen, die sich da gezielt auf das Rennen vorbereiten. Da werde ich nicht ganz vor mitmischen können. Ein Platz unter den Top 10 ist aber realistisch", so Verena, die sich fürs Straßenrennen mehr ausrechnet: "In Mattersburg beim Straßenrennen ist realistischerweise auch eine Top 5-Platzeriung drin. Dafür muss natürlich alles stimmen. Es kann auch passieren, dass eine Spitzengruppe weggeht, bei der ich dann nicht mit dabei bin."

"Als Einzelkämpferin vom RSC ARBÖ Südburgenland wird es schwer, alle Attacken mitzugehen. Aber wenn ich in der entscheidenden Attacke zum Ziel komme oder wenn es zum Massensprint kommt, sollte ich vorne mi tdabei sein. Das Rennen ist mit 128km natürlich sehr lang, dafür habe mich speziell mit langen Ausfahrten vorbereitet. Ob es reicht, wird man dann sehen", gibt sich Verena kämpferisch.