Verena Eberhardt war bei der Bahn-Weltmeisterschaft in zwei Rennen am Start.

ST. MARTIN/WART. Bahnradsportlerin Verena Eberhardt konnte ihr Potential bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Berlin nicht zu 100 Prozent abrufen. Im Scratch kam sie über Platz 23 nicht hinaus. Auch beim abschließenden Punkterennen schaffte es die St. Martinerin nur auf Platz 19. Damit verpasste sie ihr Ziel, einen Top 10-Platz einzufahren.

"Es waren die schnellsten Weltmeisterschaften, die ich gefahren bin. Ich habe mehrmals versucht Runden zu gewinnen, aber meine Gegnerinnen haben es mir nicht leicht gemacht. Man merkt, dass sich viele derzeit voll in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele befinden", so Verena Eberhardt, für die die Saison vorläufig zu Ende ist und es in den Urlaub geht.

Beste Saison

"Ich habe zwar nicht den nächsten großen Schritt geschafft und die knapp verpasste Olympia-Teilnahme tut schon weh, aber für mich war es mit Silber bei den European Games und dem 2. Platz im Weltcup in Hongkong dennoch die beste Saison überhaupt", zieht die St. Martinerin eine letztlich überwiegend positive Bilanz.