Verena Eberhardt verpasste in Markersdorf einen Podestplatz nur hauchdünn.

ST. MARTIN/WART. Radsportlerin Verena Eberhardt vom RSC Arbö Südburgenland fuhr am Samstag den GP Fliegerhorst in Markersdorf an der Pielach. Bei diesem Kriteriumrennen startete sie gemeinsam mit den U17-Fahrern.

Besonders stark war die deutsche Gudrun Stock unterwegs, die vorne weg fuhr und souverän siegte. Verena fehlten nur wenige Zentimeter auf Platz 3. "Ich war zwar beste Österreicherin, aber die paar Zentimeter war schon ärgerlich. Trotzdem war es ein sehr cooles Rennen. Ich mag das Fliegerhorst-Rennen allgemein, diesmal war es extrem heiß und trotzdem cool", so die Viertplatzierte, die im Hauptfeld ins Ziel kam.

Dienstag zwei Trainingsrennen

Am Dienstag fährt sie am FSZ in Ludersdorf zwei Trainingsrennen. "Mit der Elite oder dem Nachwuchs, ich muss ich noch überlegen, bei wem ich mir das antu, da ich sicher wieder die einzige Frau am Start bin", meint die St. Martinerin.