In der Steirischen Volleyball-Landesliga wurde ein neuer Versuch gestartet, den Grunddurchgang weiterzuführen.

OBERWART. Erfolgreich starteten die Wild Volleys Oberschützen in die Neuaufnahme des Grunddurchgangs der steirischen Landesliga. Mit einem deutlichem 3:0 (25:14, 25:20, 25:13) gegen die HIB Volley Graz wurde nach der Lockdown bedingten Unterbrechung ein wichtiger Sieg gegen einen Tabellennachbarn gefeiert.

Die Wild Volleys zeigten dabei eine sehr solide Leistung, konnten mit einem starken Service den Gegner immer wieder unter Druck setzen, die daraus entstandenen einfacheren Situationen wurden schon zu Satzbeginn schnell für einen beruhigenden Punktepolster genutzt.

Spiel eine "Wundertüte"

„Nach der neuerlichen Unterbrechung des Trainings- und Meisterschaftsbetriebs ist das erste Spiel immer ein bisschen eine Wundertüte. Die Mannschaft hat über die Weihnachtsfeiertage aber gut trainiert und sich mit einem sehr soliden Auftritt belohnt. Das es gleich zu Beginn gegen einen direkten Konkurrenten um einen Play Off Platz ging, machte die Ausgangslage doppelt spannend“, so Trainer Florian Sedlacek zum Spiel.

Für die Wild Volleys stehen durch den notwendigen Nachtrag von Spielen aus dem Lockdown intensive Wochen bevor, mit dem erfolgreichen Start können die anstehenden Aufgaben aber mit viel Zuversicht in Angriff genommen werden.