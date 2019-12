Die U19-Young Gunners und Gunners Girls bleiben weiter auf Platz 1.

OBERWART. Sowohl die Gunners Girls als auch die U19 Young Gunners feierten am letzten Adventwochenende einen Auswärtssieg. Beide Teams verabschieden sich als Tabellenführer in die Weihnachtspause.

Die Gunners Girls holten in der wU19-Basketball Superliga einen 69:56-Sieg bei den Basket Flames, die lediglich im ersten Viertel mithalten konnten (19:20). Danach schafften die Oberwarterinnen bis zur Pause einen passablen Vorsprung von +6 (33:39). Im Schlussviertel machten sie schließlich den Sack zu.

Werferinnen Oberwart: Foxhall Erin 20, Horvath Nina 14, Lajtai Livia 14, Sanseovic Tena 8, Horvath Cora 7, Duchon Cornelia 4, Dragosits Lea 2, Kovaschitz Anja

Yao Schaefer, Coach Oberwart Gunners: „Wir haben unseren Gameplan perfekt exekutiert. Gratulation an meine Mädels, die mal wieder eine super Partie gespielt haben.“

Klarer Sieg in Wels

Während das A-Team der Gunners in Wels aufgrund zahlreicher Ausfälle letztlich mit 91:101 verlor und auf die Trendwende nun beim Heimspiel gegen die Timberwolves am 26. Dezember hofft, blieben die U19-Gunners siegreich.

Mit einem klaren 119:64-Triumph verteidigten sie souverän die Tabellenspitze. Bereits nach dem ersten Viertel legten sie die Weichen mit einem 32:10 für den Auswärtssieg. Viertel 2 und 3 gingen ebenfalls deutlich an die Young Gunners. Im Schlussviertel verwalteten sie den klaren Sieg.

Werfer Oberwart: Simmel Dominik 26, Pasterk Valentin 16, Reiterer Stefan 16, Cortie Sebastian 14, Horvath Mate 13, Abou-Ahmed Magdy 10, Köppel Florian 7, Blazevic Stefan 7, Brindlinger Florian 6, Jankovits Jonas 4