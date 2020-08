Das Fußballwochenende war am Samstag durch einige Absagen bzw. Abbrüchen - großteils wetterbedingt - geprägt.

BEZIRK OBERWART. Nachdem in der Burgenlandliga bereits vorab das Bezirksderby zwischen Kohfidisch und Pinkafeld aufgrund zweier neuer positiver Coronatests bei den Pinkafeldern abgesagt wurde (Bericht), fegten heftige Unwetter am Samstag über den Bezirk hinweg und führte zu Spielabbrüchen bzw. -absagen.

So wurden in der 2. Klasse Süd B die Spiele Siget gegen Ollersdorf und das Lokalderby Markt Neuhodis gegen Hannersdorf (neuer Spieltermin Restspielzeit am 30.8. um 10.30 Uhr) abgebrochen. Nach einer längeren Hagelunterbrechung konnte das Match Deutsch Schützen gegen Zuberbach torlos zu Ende gespielt werden. Kirchfidisch feierte gegen Schachendorf einen 3:1-Heimsieg. In der 2. Klasse Süd A siegte Wiesfleck gegen Mariasdorf 5:1. Die übrigen Spiele erfolgen Sonntagnachmittag.

Wieder Unwetter mit Starkregen, Überflutungen und Hagel

Drei Spielabbrüche in der 1. Klasse Süd

Während Welgersdorf einen klaren 4:1-Heimsieg über Buchschachen Samstagabend feiern durfte, gab es in den übrigen drei Partien, die im Bezirk gespielt wurde, jeweils einen Abbruch (Unterschützen gegen Neuhaus/Kl., Bad Tatzmannsdorf gegen Kukmirn, Loipersdorf-Kitzladen gegen Deutsch Kaltenbrunn).

Goberling kassierte in St. Michael eine 2:5-Niederlage. Am Sonntagvormittag (10.30 Uhr) erfolgt das Bezirksderby Oberdorf gegen Großpetersdorf.

Jabing weiter ohne Punkteverlust

Im Bezirksduell am Samstagabend holte Jabing in Rechnitz einen 1:0-Auswärtssieg und eroberte damit die Tabellenspitze. Erster Verfolger ist Schlaining, dessen Heimspiel gegen St. Martin/Raab abgebrochen wurde.

Gleich komplett abgesagt wurde das Match Rotenturm gegen Heiligenkreuz. Dieses wird Sonntagnachmittag um 16 Uhr nachgetragen. "Wir haben Alles versucht, um das Spiel doch noch durchzuführen, aber der Schiedsrichter traf nach einigem Zuwarten die Entscheidung, es abzusagen", so Rotenturm-Obm. Roman Takacs. Rotenturm empfängt am Mittwoch, 2. September, zudem St. Martin/Raab zu einem Nachtragsmatch (Spielbeginn: 19.30 Uhr).

Oberwart Tabellenführer

In der Burgenlandliga gab es zwei Siege für die Bezirksteams. Bereits Freitagabend durfte sich Markt Allhau über einen 2:1-Erfolg über Horitschon freuen. Am Samstag siegte Oberwart in Klingenbach klar mit 3:0. Damit holte sich das Zach-Team auch die Tabellenführung in Burgenlands höchster Spielklasse.